Adobe anuncia nuevas funciones de Photoshop

Adobe ha presentado un conjunto de innovaciones en Photoshop para ofrecer más opciones a la hora de crear, más flexibilidad en la forma de trabajar y un mayor control sobre resultados.

Más precisión, menos fricción y mayor control creativo

Como profesional creativo, el tiempo es un recurso fundamental, y todos queremos tecnologías que agilicen las tareas repetitivas sin sacrificar libertad y criterio.

Edición más nítida y precisa:

Capa de ajuste de luz ofrece controles de iluminación de nivel profesional (Exposición, Contraste, Iluminaciones, Sombras, Blancos y Negros) en una nueva capa de ajuste no destructiva, para que puedas obtener resultados al nivel de Camera Raw sin salir en ningún momento de tu flujo de trabajo por capas de Photoshop.

ofrece controles de iluminación de nivel profesional (Exposición, Contraste, Iluminaciones, Sombras, Blancos y Negros) en una nueva capa de ajuste no destructiva, para que puedas obtener resultados al nivel de Camera Raw sin salir en ningún momento de tu flujo de trabajo por capas de Photoshop. Edición mediante instrucciones con máscaras , con la tecnología de Firefly Image 5, comprende todo el contexto de tu imagen para que ya no tengas que marcar con precisión cada área que quieras editar. Solo tienes que describir mediante prompts sencillos los cambios concretos que buscas, como abrir unos ojos cerrados o colocar un sombrero en la cabeza de una persona específica. Las áreas sin máscara permanecen intactas, de modo que otros elementos importantes, como rostros, logotipos o recursos de marca, quedan protegidos.

, con la tecnología de Firefly Image 5, comprende todo el contexto de tu imagen para que ya no tengas que marcar con precisión cada área que quieras editar. Solo tienes que describir mediante prompts sencillos los cambios concretos que buscas, como abrir unos ojos cerrados o colocar un sombrero en la cabeza de una persona específica. Las áreas sin máscara permanecen intactas, de modo que otros elementos importantes, como rostros, logotipos o recursos de marca, quedan protegidos. Markup te permite comunicar visualmente las ediciones dibujando directamente sobre una imagen para mostrarle al modelo lo que quieres: selecciona áreas para cambiarles el color, dibuja flechas para indicar una posición o traza formas aproximadas con el pincel para sugerir nuevos elementos. Así puedes obtener resultados que se ajusten mejor a tu visión y reducir la ambigüedad de los prompts basados únicamente en texto.

Más control, menos interrupciones:

Texto, formas y trazados dinámicos amplía texto dinámico de Photoshop a cualquier forma o trazado personalizado, permitiendo que el texto se adapte automáticamente a curvas y composiciones de forma libre para que puedas conservar el formato sin tener que rehacerlo manualmente.

amplía texto dinámico de Photoshop a cualquier forma o trazado personalizado, permitiendo que el texto se adapte automáticamente a curvas y composiciones de forma libre para que puedas conservar el formato sin tener que rehacerlo manualmente. Integración del panel Stock pone más de 900 millones de recursos de Adobe Stock directamente en Photoshop, dentro de un panel acoplable, para que puedas descubrir, previsualizar y utilizar recursosfácilmente sin salir de tu flujo de trabajo.

AI Assisted Editor

AI Assisted Editor, ahora en versión beta, te ofrece la opción de utilizar una interfaz específica y una barra de prompts en lenguaje natural junto con conocidas herramientas generativas basadas en modelos de IA líderes, para que puedas explorar ideas y realizar ediciones mediante prompts sencillos.

AI Assisted Editor incluye:

Prompt to edit: transforma imágenes mediante prompts en lenguaje natural sin necesidad de realizar complejas ediciones manuales.

transforma imágenes mediante prompts en lenguaje natural sin necesidad de realizar complejas ediciones manuales. Quitar fondo: elimina fondos, perfecciona los bordes y personaliza imágenes en solo unos clics.

elimina fondos, perfecciona los bordes y personaliza imágenes en solo unos clics. Ampliación generativa: amplía las dimensiones de la imagen y genera contenido que se integra de forma natural con tu composición.

amplía las dimensiones de la imagen y genera contenido que se integra de forma natural con tu composición. Herramienta Quitar: elimina objetos no deseados y distracciones manteniendo una calidad de imagen realista.

elimina objetos no deseados y distracciones manteniendo una calidad de imagen realista. Relleno generativo: añade, sustituye o elimina contenido mediante sencillos prompts de texto.

añade, sustituye o elimina contenido mediante sencillos prompts de texto. Escalado generativo: aumenta la resolución de la imagen preservando la nitidez y la fidelidad visual.

aumenta la resolución de la imagen preservando la nitidez y la fidelidad visual. AI Markup: realiza anotaciones sobre las imágenes para comunicar visualmente las ediciones y generar resultados más precisos.

¿Prefieres seguir trabajando en el Pro Editor? Prompt to edit ofrece la misma edición mediante lenguaje natural directamente en la Barra de tareas contextual del Pro Editor, para que puedas transformar una imagen completa utilizando prompts sencillos, sin necesidad de realizar ninguna selección, directamente desde la barra contextual que ya utilizas. Cada resultado de Indicación para editar se convierte en una capa generativa dentro de tu pila de capas, para que tus ediciones permanezcan organizadas y sean no destructivas.