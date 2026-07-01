Nuevas funciones de IA en Apple Creator Studio

Apple ha actualizado sus aplicaciones de Creator Studio, añadiendo nuevas funciones de IA a Pixelmator Pro, Final Cut Pro, Logic Pro y más.

Apple está integrando Pixelmator Pro con Final Cut Pro, Keynote, Numbers y Pages. Los usuarios de Final Cut Pro pueden enviar un marco a Pixelmator Pro para crear miniaturas y gráficos sociales. En Keynote, Numbers y Pages, los usuarios pueden seleccionar una imagen en un documento y abrirla en Pixelmator Pro para editarla, con cambios guardados en el documento original.

Las tres aplicaciones de oficina admiten la generación de formas vectoriales utilizando IA, y Pixelmator Pro admite la generación avanzada de imágenes y un Content Hub. Los usuarios pueden generar imágenes de IA directamente en Pixelmator Pro con lenguaje natural y navegar por una colección seleccionada de imágenes en Content Hub. Freeform también se integra con Pixelmator Pro en iOS 27, iPadOS 27 y macOS Golden Gate.

Final Cut Pro añade Generación de subtítulos, una función de IA en el dispositivo que añade automáticamente subtítulos a los vídeos basados en el audio. Los subtítulos pueden tener animaciones y fuentes, colores y posiciones personalizadas.

Edit Detection es una nueva función de IA que analiza el vídeo renderizado y lo divide de nuevo en los clips originales de la línea de tiempo. Apple dice que los editores pueden usar la herramienta para editar refinamientos o ensamblar un clip de resaltado reducido para las redes sociales.

En el Mac, Final Cut Pro tiene una función Auto Mask que aísla y refina elementos de vídeo como la piel, el pelo, el cielo, el follaje y la ropa. Los usuarios pueden pasar el cursor sobre un clip y hacer ajustes precisos sin seguimiento manual. Color Match ahora produce combinaciones de colores más precisas y naturales en diferentes condiciones de iluminación, además de Advanced Trimming permite a los usuarios ajustar los marcos entrantes y salientes uno por uno.

Motion obtiene soporte nativo para escalar gráficos vectoriales sin afectar la calidad, y Compressor tiene un visor de metadatos inmersivo para el Vision Pro. Final Cut Camera está recibiendo soporte ProRes ampliado, una opción para deshabilitar el zoom digital y Clean HDMI Out para enviar una señal de vídeo prístina a monitores y grabadoras externas.

La función de ID de acordes de Logic Pro ha sido reconstruida y es más precisa que antes. Apple dice que los jugadores de sesión responderán y realizarán cambios de acordes más rápidamente. Tanto Logic Pro como MainStage tienen un nuevo modo de sincronización granular en Alchemy para abrir «nuevas dimensiones del diseño de sonido».

Puedes encontrar más información sobre las actualizaciones en el sitio web de Apple. Creator Studio Pro incluye todo el software creativo de Apple y tiene un precio de 12,99 € al mes o 129 € al año. Hasta seis personas pueden compartir una sola membresía.