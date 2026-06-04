Apple Music Classical anuncia una asociación con el Wigmore Hall de Londres

Wigmore Hall Live se relanza hoy como una plataforma solo digital en asociación con Apple Music Classical, con todas las regalías de grabación pasadas directamente a los artistas, informa Gramophone.

Wigmore Hall es una prestigiosa sala de conciertos de 550 asientos en Wigmore Street en Marylebone de Londres, ampliamente considerada como uno de los lugares más importantes del mundo para música de cámara, música antigua y recitales vocales.

Inaugurado en 1901 y conocido por su acústica particularmente buena, el edificio catalogado de grado II alberga más de 500 conciertos cada año. La nueva asociación con Apple se anunció como parte de las celebraciones del 125 aniversario del Salón este año.

Bajo el modelo los artistas primero, Wigmore Hall cubrirá todos los costos de producción para cada lanzamiento y no tomará ninguna parte de los ingresos de grabación, pasando el 100% de las regalías recibidas directamente a los artistas intérpretes.

La plataforma lanzará cuatro grabaciones solo digitales al año, extraídas de actuaciones en vivo en el Hall y desarrolladas en estrecha colaboración con artistas. Cada nuevo lanzamiento de Wigmore Hall Live se estrenará exclusivamente en Apple Music Classical durante tres meses.