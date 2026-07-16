Se vienen tiendas externas de apps en Android

Desnudado el emperador, solo le ha quedado asumir que no tiene sentido seguir pretendiendo. Tal vez no sepas de lo que hablamos. Pero no te preocupes, aquí tenemos la memoria de los tiempos (que para eso hemos vivido tanto).

Seguro que recuerdas la pelea de Epic (Fortnite) contra Ap p le acusándole de maltrato, de avaricia, de marginación del desarrollador y reclamando que tenía que tener acceso a todo el ecosistema de comercio de Apple sin tener que pagar nada. Apple, por supuesto, les expulsó de la tienda y el asunto se resolvió en los tribunales. Resultado: Epic perdió.

Epic siempre dijo que era el adalid de la defensa de los desarrolladores y que su pelea era en nombre de todos, de hecho creo una Alianza (asociación de desarrolladores para luchar contra el todo poderoso y abusivo Apple) y acuñó el hashtag #FreeFortnite (libertad para Fortnite).

Todo el mundo pudo ver que el emperador, el mártir, la víctima propiciatoria encontrada por Apple para ejemplificar todo lo malo de las corporaciones monopolísticas, iba desnudo cuando, en una negociación privada y exclusiva, firmó un acuerdo con Alphabet (Google, Android) para que Fortnite no tuviera que cumplir las mismas reglas que los demás. Y todos aquellos a quien decía defender… ¡que se mueran!

En realidad lo que siempre quiso Fortnite fue barra libre para sus productos, y solo quería «tontos necesarios» para disfrazar su pelea de justicia social. En cuanto la consiguió en Android, se acabó la pelea.

Qué mala pata que eso tampoco va a funcionar.

Google y Epic Games han retirado esta semana su acuerdo conjunto después de que quedara claro que era poco probable que el tribunal lo admitiera.

Con el acuerdo, Google está obligado por una orden judicial permanente emitida en octubre de 2024 que le exige permitir tiendas de aplicaciones alternativas en dispositivos Android. En una presentación judicial [PDF], Google dice que planea comenzar a permitir las tiendas de aplicaciones alternativas el 22 de julio. En una declaración a The Verge, Google asegura que decidió retirar la moción para evitar una lucha legal prolongada.

«Hemos acordado con Epic retirar nuestra moción para modificar la orden judicial del Tribunal de los Estados Unidos en lugar de prolongar este proceso que crea incertidumbre para el ecosistema. Esto nos permite centrarnos en ejecutar nuestra evolución del modelo de negocio global recientemente anunciada para ofrecer una mayor variedad de tiendas de aplicaciones, precios más bajos y más oportunidades para desarrolladores y usuarios. Seguimos comprometidos a mantener la seguridad líder en la industria de Android y fomentar un ecosistema competitivo donde cada tienda de aplicaciones y desarrollador tenga la libertad de competir. Paralelamente, seguimos cumpliendo con la orden judicial del Tribunal de los Estados Unidos.«

Traducción: bla bla bla, no nos ha funcionado el chiringuito, nos obligan a que todo el mundo tenga el mismo acceso y oportunidades.

Pues ya lo sabes. Alphabet es un socio poco fiable, pero Epic Games es aún peor.