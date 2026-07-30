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Cómo cambiar la dirección de tu casa en Mapas en el iPhone

30 julio, 20261 Minutos de lectura

Cambiar la dirección de tu casa en Mapas de Apple puede ser casi tan estresante como mudarse de casa en la vida real, pero hay una manera segura de hacer el trabajo sin despeinarse.

Si te has mudado a casa y alguna vez has intentado cambiar tu dirección en la aplicación Mapas de tu iPhone, sabrás que puede ser complicado.

Afortunadamente, cambiar la dirección de su casa es mucho más fácil cuando tienes en cuenta dos cosas: la primera es que la dirección de tu casa normalmente no la establece Mapas. Y la segunda es que las direcciones ancladas en la aplicación Mapas no se actualizan automáticamente, ni se pueden editar (si has fijado tu dirección, tendrás que borrar y volver a crear el pin con la nueva dirección).

Tu «Casa» tiene una dirección propia

Lo primero que debes recordar es que el iPhone utiliza tu tarjeta de contacto como fuente de la dirección de tu casa siempre que sea necesaria. Esta es la dirección que se utiliza cuando realizas compras en línea, rellenas formularios y para cualquier otra cosa que requiera una dirección.

Si te mudas de casa, es esta dirección la que tienes que cambiar. Y afortunadamente, es fácil de hacer.

  1. Abre la aplicación Contactos en tu iPhone y pulsa Mi tarjeta en la parte superior de la pantalla.
  2. Toca Editar en la esquina superior derecha de la pantalla y luego desplázate hasta la parte de la dirección de tu tarjeta de contacto.
  3. Toca los campos de dirección e introduce tus nuevos datos.
  4. Toca la marca de verificación en la esquina superior derecha de la pantalla para guardar la nueva dirección.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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