Apple lanza macOS Tahoe 26.6

Apple ha publicado macOS Tahoe 26.6, una pequeña actualización del sistema operativo macOS Tahoe que se lanzó el año pasado. macOS Tahoe 26.6 llega un mes después de que Apple lanzara macOS Tahoe 26.5.2.

Puedes descargar el software abriendo la app Ajustes del sistema y luego navegando a la sección Actualizaciones de software.

Según las notas de la versión de Apple para la actualización, macOS Tahoe 26.6 incluye correcciones de seguridad para el Mac y optimiza Spotlight para el lanzamiento de macOS 27.