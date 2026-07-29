Qué viene en Apple TV: Ted Lasso (T4)

Apple ha compartido el tráiler de la cuarta temporada de su exitosa serie Ted Lasso, antes del estreno de la temporada el miércoles 5 de agosto. Después del estreno, se estrenará un nuevo episodio todos los miércoles hasta el 7 de octubre.

Ted Lasso es uno de los programas más populares jamás lanzados en el servicio de streaming de Apple TV. El personaje homónimo Ted Lasso, interpretado por Jason Sudeikis, comienza como un pequeño entrenador de rugby de Kansas que es contratado para entrenar a un equipo de fútbol profesional en Inglaterra, a pesar de no tener experiencia como entrenador de fútbol.

En la cuarta temporada, Lasso regresa a Inglaterra para asumir su mayor desafío hasta ahora: entrenar a un equipo de fútbol femenino de segunda división.

«A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a saltar antes de mirar, haciendo elecciones que nunca pensaron que harían», dice Apple.