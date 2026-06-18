Cómo recuperar fotos borradas de iPhone tras eliminarlas por accidente

Con cada nueva generación de iPhone, la calidad de la cámara mejora, y eso hace que resulte difícil no usarla constantemente. Al mismo tiempo, las fotos ocupan cada vez más espacio (sobre todo si utilizas los ajustes de máxima calidad disponibles). Por eso, muchos usuarios terminan limpiando el almacenamiento de su dispositivo de vez en cuando y, en una de esas sesiones de limpieza, es fácil borrar una foto importante por error.

¿Significa eso que la has perdido para siempre? No necesariamente. Existen varias situaciones en las que puedes recuperar fotos borradas del iPhone, incluso después de que hayan desaparecido de tu fototeca. En esta guía te mostraremos qué opciones tienes para recuperar fotos eliminadas del iPhone y en qué casos funciona cada una.

Recuperar fotos eliminadas recientemente en iPhone

Si has borrado una foto importante hace apenas unos minutos, normalmente no tienes de qué preocuparte. Las fotos y los vídeos no desaparecen del iPhone inmediatamente después de eliminarlos. En su lugar, se trasladan al álbum Eliminados, donde permanecen durante 30 días antes de su eliminación definitiva.

Teniendo en cuenta el enfoque de Apple en materia de seguridad y privacidad, esta función actúa como una red de seguridad muy útil. Te da tiempo suficiente para recuperar fotos borradas del iPhone tras una eliminación accidental antes de que desaparezcan de forma permanente.

Abre la app Fotos y entra en la pestaña Colecciones. Desplázate hacia abajo y pulsa el álbum Eliminados. Identifícate con Face ID, Touch ID o tu código de acceso si el sistema te lo solicita. Toca en Seleccionar y elige las fotos que quieras recuperar. Después, toca el icono de los tres puntos y selecciona Recuperar. Confirma la acción. Los elementos seleccionados volverán a su ubicación original en la fototeca.

Este método sirve para las fotos y los vídeos que se han eliminado desde la app Fotos. La app Archivos también cuenta con una carpeta llamada Eliminados, por lo que conviene revisarla si las imágenes desaparecidas estaban guardadas como archivos y no dentro de tu fototeca.

¿Es posible recuperar fotos borradas del iPhone después de 30 días? En algunos casos, sí. Pero todo depende de las circunstancias y del método de recuperación que utilices. A continuación, veremos las opciones disponibles.

Utiliza una aplicación para recuperar fotos borradas del iPhone

Si las fotos ya no están en Eliminados, la situación se complica bastante más. En este punto, una posible solución consiste en utilizar una app para recuperar fotos borradas del iPhone. Estas herramientas analizan los datos disponibles en busca de rastros de archivos eliminados. Sin embargo, existe una limitación importante: los iPhone no ofrecen acceso directo a su almacenamiento interno (si lo hicieran, probablemente no se confiaría en ellos para almacenar información sensible de la OTAN).

Como resultado, la mayoría de las aplicaciones de recuperación para iPhone no pueden escanear la memoria del dispositivo de la misma forma que escanean un disco duro o una tarjeta SD. En muchos casos, solo pueden mostrar archivos que aún existen en el dispositivo, ya que iOS procesa y elimina los datos borrados con gran rapidez.

Por eso, el mejor escenario para este tipo de software es analizar una copia de seguridad local del iPhone. Este método permite recuperar únicamente los archivos que necesitas, en lugar de restaurar una copia de seguridad completa y recuperar también fotos, aplicaciones y otros datos que eliminaste de forma intencionada. Una de las herramientas que admite este método de trabajo es Disk Drill.

Descarga e instala Disk Drill en tu Mac. Abre la aplicación, selecciona iPhones y iPads en la barra lateral y haz clic en Importar backup en la parte inferior de la ventana. Localiza la copia de seguridad local que contiene las fotos eliminadas de tu iPhone y selecciónala. Selecciona la copia de seguridad en la lista de dispositivos y haz clic en Buscar de datos perdidos.

Introduce la contraseña de la copia de seguridad si se te solicita y espera a que finalice el análisis.

Cuando termine el análisis, abre la categoría Fotos. Si lo necesitas, también puedes revisar otras categorías, como Vídeos, Calendarios, Mensajes y Marcadores.

Revisa los archivos encontrados, selecciona las fotos que quieras recuperar y haz clic en Recuperar.

Elige una ubicación en tu Mac o en un dispositivo de almacenamiento externo y completa el proceso de recuperación.

Una vez que Disk Drill haya recuperado las fotos de la copia de seguridad, podrás volver a transferirlas a tu iPhone con el método que prefieras, como Fotos en iCloud, AirDrop, la app Archivos o incluso una aplicación de mensajería.

Por tanto, debido al funcionamiento de la seguridad del iPhone, la posibilidad de recuperar fotos eliminadas permanentemente del iPhone sin copia de seguridad es muy limitada. En teoría, un software de recuperación de datos para iPhone solo puede obtener buenos resultados antes de que iOS procese y elimine los datos borrados. En la práctica, este proceso suele ocurrir tan rápido que la recuperación directa desde el dispositivo rara vez tiene éxito.

Recuperar fotos eliminadas permanentemente del iPhone mediante una copia de seguridad

Si las fotos ya no están en Eliminados, dispones de una copia de seguridad y no te importa restaurar algo más que las fotos perdidas y otros datos que existían cuando se creó dicha copia, entonces una copia de seguridad puede ser tu mejor opción para recuperar fotos eliminadas permanentemente en iPhone.

Según el tipo de copia de seguridad que tengas disponible, puedes utilizar Copia de seguridad de iCloud, una copia de seguridad de Finder (en macOS Catalina y versiones posteriores) o una copia de seguridad de iTunes (en versiones anteriores de macOS y en Windows). La principal limitación es que la copia de seguridad debe incluir las fotos que quieres recuperar. Si se creó después de que se eliminaron las fotos, no te servirá de ayuda.

Restaurar una copia de seguridad de iCloud. Abre Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone y selecciona Borrar contenidos y ajustes. Cuando el iPhone se reinicie, sigue el proceso de configuración hasta llegar a la pantalla Apps y datos. Selecciona Restaurar desde una copia de seguridad de iCloud, inicia sesión con tu cuenta de Apple y elige una copia de seguridad creada antes de que se eliminaran las fotos. Cuando finalice la restauración, comprueba tu fototeca.



Restaurar una copia de seguridad de Finder. Conecta tu iPhone al Mac que contiene la copia de seguridad y abre Finder. Selecciona tu iPhone en la barra lateral, haz clic en Restaurar copia de seguridad y elige una copia creada antes de que se eliminaran las fotos. Si la copia está cifrada, introduce la contraseña y espera a que termine el proceso de restauración. Cuando el iPhone se reinicie, abre Fotos y busca las imágenes que faltan. Si utilizas Windows o una versión antigua de macOS, puedes seguir prácticamente el mismo procedimiento en iTunes en lugar de en Finder.

Nota: Si utilizas Fotos en iCloud, ten cuidado al confiar únicamente en las copias de seguridad para recuperar fotos eliminadas. Cuando Fotos en iCloud está activado, las fotos y los vídeos se almacenan y sincronizan a través de iCloud, por lo que normalmente no se incluyen en las copias de seguridad del iPhone, ni en iCloud ni en las copias locales de Finder o iTunes.

También merece la pena comprobar otros lugares donde las fotos puedan seguir existiendo. Revisa tus cuentas de redes sociales, conversaciones en Mensajes, WhatsApp, Telegram o Messenger, archivos adjuntos de correo electrónico y servicios de almacenamiento en la nube que suban fotos de forma independiente en lugar de sincronizarse directamente con tu iPhone. A veces, las fotos que creías perdidas ya están allí, lo que puede ahorrarte la necesidad de restaurar una copia de seguridad completa.

Conclusión

Recuperar fotos eliminadas de un iPhone es mucho más complicado que recuperar datos de dispositivos de almacenamiento tradicionales, como tarjetas SD, memorias USB o discos duros. Esto se debe simplemente al diseño de seguridad de Apple. Las mismas medidas que protegen tu información también dificultan mucho más la recuperación de archivos una vez que se han eliminado.

Para evitar pasar por este proceso de nuevo, procura no vaciar el álbum Eliminados con prisas. Dedica un momento a revisar su contenido antes de borrarlo por completo. Al fin y al cabo, Apple te ofrece 30 días para cambiar de opinión, recuperar algo importante o corregir un error antes de que las fotos desaparezcan definitivamente.

También es recomendable mantener copias de seguridad periódicas. No importa demasiado si prefieres las copias de seguridad de iCloud o las copias locales de Finder. Ambas te ofrecen opciones adicionales de recuperación si algo sale mal. Con una copia de seguridad disponible, puedes recuperar fotos eliminadas permanentemente del iPhone de forma selectiva con herramientas como Disk Drill o restaurar la copia completa si es necesario. ¡Buena suerte!