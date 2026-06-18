Novedades de Creative Cloud para tu flujo de trabajo

¿Alguna vez has pasado horas revisando manualmente miles de fotos de un evento o una sesión de retratos para encontrar las que más les gustarán a tus clientes? ¿Has tenido que volver a dibujar una máscara de rotoscopia desde cero porque el metraje se movió? ¿Has tomado el retrato perfecto en la calle para luego darte cuenta de que el reflejo del escaparate cruza justo por la cara de la persona retratada? Todo proyecto creativo tiene momentos que son esenciales y momentos que son simplemente necesarios, y cada minuto dedicado a estos últimos es tiempo que le quitas al trabajo que más te importa.

Hoy compartimos nuevas funciones y actualizaciones diseñadas para eliminar esa fricción y mantenerte al mando de tu creatividad, para que puedas volver a centrarte en tu arte.

Echemos un vistazo a las novedades de esta semana:

Selección más rápida, edición de movimiento y resultados más nítidos en Lightroom

Estamos convirtiendo Lightroom en una solución integral para tu flujo de trabajo fotográfico, en la que puedes organizar, mejorar y editar tus fotos sin salir de la aplicación. Las actualizaciones de esta semana hacen que cada etapa de tu proceso sea más rápida y potente:

La selección asistida ya está disponible de forma general, lista para el editor fotográfico más exigente con mejoras basadas en una estrecha colaboración con nuestra comunidad fotográfica. Las nuevas capacidades incluyen: Vista de caras, que aísla a cada persona de una fotografía y analiza si los ojos están abiertos y la nitidez de los ojos, lo que facilita evaluar las tomas de un vistazo. Apilado agrupa automáticamente imágenes similares y recomienda la mejor, para que puedas gestionar los casi duplicados con unos pocos clics. Filtros personalizables, controles de precisión, anulaciones de selección y mucho más para darte control sobre todo el proceso.

ya está disponible de forma general, lista para el editor fotográfico más exigente con mejoras basadas en una estrecha colaboración con nuestra comunidad fotográfica. Las nuevas capacidades incluyen: Foto a vídeo da vida a tus imágenes al transformar cualquier fotografía en secuencias de apoyo o reels de aspecto profesional con movimiento generado por IA mediante Firefly y Google Veo. Utiliza indicaciones inteligentes basadas en tu imagen o introduce tu propia dirección creativa para materializar tu visión.

da vida a tus imágenes al transformar cualquier fotografía en secuencias de apoyo o reels de aspecto profesional con movimiento generado por IA mediante Firefly y Google Veo. Utiliza indicaciones inteligentes basadas en tu imagen o introduce tu propia dirección creativa para materializar tu visión. AI Sharpen incorpora directamente en Lightroom el modelo Noise-Aware Sharpen de Topaz Labs, sin necesidad de exportar, para recuperar detalles sutiles en pétalos de flores, pieles, follaje y mucho más con precisión a nivel de píxel.

incorpora directamente en Lightroom el modelo Noise-Aware Sharpen de Topaz Labs, sin necesidad de exportar, para recuperar detalles sutiles en pétalos de flores, pieles, follaje y mucho más con precisión a nivel de píxel. Todos los formatos RAW de Sony de la recién anunciada Sony a7R VI ahora son compatibles con Lightroom, Lightroom Classic y Adobe Camera Raw, para que puedas pasar de la importación a la exportación sin perderte ni un paso.

Últimas actualizaciones de Premiere

Con las actualizaciones de Premiere de esta semana, ahora tienes enmascaramiento con IA más rápido, nuevos efectos, controles de audio más inteligentes y conexiones más integradas con Stock y Firefly, todo sin tener que salir de la línea de tiempo:

Silenciar audio globalmente te permite silenciar el audio en toda la aplicación con un solo clic. La búsqueda de marcadores te permite localizar cualquier marcador por color o nombre en todos los proyectos abiertos.

te permite silenciar el audio en toda la aplicación con un solo clic. La búsqueda de marcadores te permite localizar cualquier marcador por color o nombre en todos los proyectos abiertos. Con Desenfoque de canal, Degradado y Efectos de ruido , puedes realizar composiciones precisas o añadir texturas animadas orgánicas directamente en la línea de tiempo.

, puedes realizar composiciones precisas o añadir texturas animadas orgánicas directamente en la línea de tiempo. Las transiciones 3D Spinback y Slide te ofrecen un movimiento dinámico con controles de aceleración de calidad profesional integrados directamente en tu flujo de trabajo de edición.

te ofrecen un movimiento dinámico con controles de aceleración de calidad profesional integrados directamente en tu flujo de trabajo de edición. Subtitulado palabra por palabra te da control a nivel de palabra sin alterar el bloque de subtítulos completo.

te da control a nivel de palabra sin alterar el bloque de subtítulos completo. La nueva integración del panel de Adobe Stock te permite previsualizar y obtener licencias de recursos de Adobe Stock sin salir de Premiere. Cuando envías varios recursos a un proyecto a través de Tableros de Firefly , se crea automáticamente una secuencia

te permite previsualizar y obtener licencias de recursos de Adobe Stock sin salir de Premiere. Cuando envías varios recursos a un proyecto a través , se crea automáticamente una secuencia La Máscara de objeto ahora es más rápida y precisa. Puedes conseguir máscaras más suaves y naturales, y si un archivo multimedia se desconecta y se vuelve a vincular, puedes regenerar la máscara sin tener que empezar de cero.

ahora es más rápida y precisa. Puedes conseguir máscaras más suaves y naturales, y si un archivo multimedia se desconecta y se vuelve a vincular, puedes regenerar la máscara sin tener que empezar de cero. El panel Índice de secuencia te ofrece control sobre ediciones de larga duración en un único lugar. El modo de visualización A/V muestra vídeo y formas de onda de audio juntos en el Monitor de origen, para que las líneas de tiempo complejas sean más fáciles de leer y recorrer.

Nuevas herramientas en After Effects

Desde la rotoscopia hasta el renderizado 3D y los flujos de trabajo vectoriales, las últimas actualizaciones de After Effects de esta semana eliminan el trabajo tedioso que genera fricción y ralentiza tu proceso creativo:

La herramienta Mate de objeto reinventa la rotoscopia con cuatro herramientas impulsadas por IA: Selección de objetos, Selección rápida, Pincel de selección y Perfeccionar borde, sustituyendo el flujo de trabajo basado únicamente en el Pincel tipo rotoscopia por la misma precisión impulsada por IA que ya está disponible y que tanto gusta en Premiere.

reinventa la rotoscopia con cuatro herramientas impulsadas por IA: Selección de objetos, Selección rápida, Pincel de selección y Perfeccionar borde, sustituyendo el flujo de trabajo basado únicamente en el Pincel tipo rotoscopia por la misma precisión impulsada por IA que ya está disponible y que tanto gusta en Premiere. El 3D de After Effects recibe una importante mejora, acercando tu trabajo de motion graphics a una producción 3D completa. Ahora puedes añadir profundidad real a las superficies mediante mapas de desplazamiento, aplicar profundidad de campo cinematográfica a modelos, mallas, texto y capas de forma, y utilizar las API de secuencias de comandos para mallas paramétricas con el fin de obtener un mayor control sobre escenas complejas.

recibe una importante mejora, acercando tu trabajo de motion graphics a una producción 3D completa. Ahora puedes añadir profundidad real a las superficies mediante mapas de desplazamiento, aplicar profundidad de campo cinematográfica a modelos, mallas, texto y capas de forma, y utilizar las API de secuencias de comandos para mallas paramétricas con el fin de obtener un mayor control sobre escenas complejas. Ahora puedes importar archivos SVG directamente en After Effects como capas de forma editables, conservando degradados, trazos y transparencias. Además, con un nuevo flujo de trabajo de copiar y pegar desde Illustrator, puedes trasladar contenido vectorial entre aplicaciones sin necesidad de realizar ninguna conversión.

Edición de imágenes en Photoshop

Las últimas actualizaciones de Photoshop, ya disponibles, te ofrecen un control más preciso sobre la limpieza y la eliminación de reflejos:

Eliminación de reflejos detecta y elimina automáticamente los reflejos en imágenes tomadas a través de cristal. Los reflejos se aíslan en una capa separada, lo que te da un control preciso sobre la opacidad para conseguir resultados naturales y no destructivos.

detecta y elimina automáticamente los reflejos en imágenes tomadas a través de cristal. Los reflejos se aíslan en una capa separada, lo que te da un control preciso sobre la opacidad para conseguir resultados naturales y no destructivos. La herramienta Quitar ahora te da acceso a un modelo de IA generativa en el dispositivo y sin conexión, para que tu flujo de trabajo de edición no tenga que esperar a tener conexión.

Illustrator elimina la fricción entre el concepto y el vector acabado

Sabemos que los diseñadores quieren herramientas que eliminen fricción y aceleren flujos de trabajo tediosos, sin sacrificar el control creativo.

Recientemente presentamos la nueva función De concepto a vector, ya disponible en Illustrator, para ayudar a los diseñadores profesionales a pasar más rápido de conceptos preliminares a trabajos utilizables. De concepto a vector convierte bocetos o recursos de baja calidad en borradores vectoriales limpios y editables, o puede generar múltiples variaciones estilizadas a partir de un único boceto o imagen de origen, directamente dentro de Illustrator.