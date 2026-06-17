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El último «buenos días»

17 junio, 20261 Minutos de lectura

Horas antes de que se emitiera su última presentación de la WWDC como CEO, Tim Cook compartió un vídeo de famosos indicándole cómo podría decir «Buenos días».

El inicio de casi todas las presentaciones principales de Apple en la era de Tim Cook han llevado a que el CEO desee «buenos días» (Good morning) a los espectadores y multitudes.

Publicado a X horas antes del discurso de apertura de la WWDC, el vídeo de un minuto de duración tiene a Tim Cook en FaceTime con diversas celebridades. Todos ellos dedican un momento para aconsejar a Cook sobre cómo decir «buenos días» al comienzo del evento.

Cook completa el vídeo, agradeciendo «las ideas» del grupo. «Creo que lo diré como siempre lo digo: buenos días».


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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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