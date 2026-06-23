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Nota de prensa

La IA agéntica llega a Firefly y Creative Cloud

23 junio, 20261 Minutos de lectura

Adobe ha anunciado una importante expansión de su agente creativo en Firefly y Creative Cloud, con nuevas capacidades agénticas en Adobe Firefly y la llegada del Asistente de IA a aplicaciones como Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign y Frame.io.

Entre las novedades más destacadas se encuentran:

  • Adobe Firefly amplía sus capacidades agénticas: el Asistente de IA de Firefly incorpora nuevas habilidades y herramientas creativas, así como mejoras de personalización adaptadas a las preferencias de cada creador. Desde una única interfaz conversacional, permite describir el resultado deseado mientras el asistente orquesta flujos de trabajo de varios pasos.
  • Nueva experiencia del estudio creativo de IA de Firefly: Adobe ha presentado una vista previa de una experiencia mejorada, ahora en beta privada, que conecta generación y edición en un mismo espacio para pasar de la idea al contenido final de forma más fluida.
  • Asistentes de IA en Creative Cloud: Adobe está llevando el Asistente de IA a Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign y Frame.io como betas públicas, para ayudar a los profesionales creativos a ejecutar tareas de varios pasos sin perder el control sobre cada resultado editable.
  • Integración con plataformas de terceros: estos anuncios se enmarcan en la estrategia de Adobe de llevar la creatividad agéntica a las plataformas donde las personas ya trabajan. Además de sus propias aplicaciones, Adobe ha lanzado recientemente Adobe for Creativity Connector para Claude y ha anunciado su llegada a Google Gemini, ampliando el acceso a sus capacidades creativas en plataformas de IA utilizadas por cientos de millones de personas.
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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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