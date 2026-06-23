Gracia lanza la primera app de «splattering» gaussiano 4D para Apple Vision Pro

Gracia, una empresa que construye infraestructura de extremo a extremo para el vídeo volumétrico 4D Gaussian Splating (4DGS), ha lanzado su aplicación gratuita para Apple Vision Pro.

Andrey Volodin, Director Técnico y cofundador de Gracia, dice que es la primera aplicación que trae capturas móviles transmisibles y totalmente volumétricas a visionOS en realidad mixta. La primera aparición práctica pública tendrá lugar en AWE USA 2026, donde la compañía presentará demostraciones de Apple Vision Pro para los asistentes.

Se prevé que el mercado global de vídeo volumétrico alcance los 10.290 millones de dólares para 2030 a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 26 %, según el grupo de investigación de Arizton. La creciente adopción de visores de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (VR) requiere activos 3D avanzados y experiencias inmersivas.

Más allá del vídeo espacial

Apple informa que se han creado más de 3.000 aplicaciones para visionOS, sin embargo, los usuarios siguen diciendo que hay escasez de contenido totalmente inmersivo, dice Volodin. A diferencia del vídeo 3D estereoscópico o de las escenas espaciales de perspectiva limitada introducidas en visionOS 26, el contenido de Gracia es totalmente volumétrico.

Los usuarios pueden caminar físicamente alrededor de las actuaciones y escenas colocadas en su habitación a través de la realidad mixta. La cuarta dimensión en 4DGS es el tiempo, ya que estas no son escaneos 3D estáticos, sino capturas vivas en movimiento, según Volodin.

Arquitectura de «streaming first»

Las escenas están disponibles tanto para streaming como para descargar. Para una mejor experiencia de transmisión, Gracia recomienda una velocidad de conexión mínima de 80 Mbps. Volodin dice que la compañía logró 4DGS transmisibles desarrollando un enfoque de compresión de estilo códec que transmite fotogramas clave y deltas de movimiento en lugar de la escena completa para cada fotograma. La técnica ha reducido los requisitos de ancho de banda en más de un orden de magnitud en comparación con la tecnología anterior de la compañía, agrega.

Más de 25 escenas en el lanzamiento

La aplicación se lanza con más de 25 escenas capturadas en asociación con estudios volumétricos de todo el mundo. Lo más destacado incluye:

Una actuación musical de 4 minutos de Amy May cantando «Open» con audio espacial, que trae una experiencia similar a un concierto en vivo a la sala del espectador.

Demostraciones educativas, como un tutorial de examen médico de articulaciones y un recorrido de reparación de ruedas de bicicleta, donde los usuarios pueden pausar la reproducción para estudiar los detalles de cerca.

Una serie de escenas que muestran la amplitud de las aplicaciones de 4DGS, desde el entretenimiento hasta la capacitación.

Ecosistema multiplataforma

La aplicación Apple Vision Pro se une a la presencia existente de Gracia en Meta Quest 3, Pico 4 y PC VR. Más de 50 millones de visores VR y XR de próxima generación se han vendido en todo el mundo, y los analistas proyectan cerca de 100 millones de dispositivos para mediados de la década.

Gracia también ofrece transmisión basada en navegador a través de WebXR y WebGPU en gracia.ai/store, junto con complementos para Unity y Unreal Engine que permiten a los desarrolladores integrar capturas volumétricas en entornos y juegos virtuales.