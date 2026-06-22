Detalles de iOS 27 que puede que no conozcas

En la conferencia magistral de la WWDC 2026, Apple detalló los cambios de iOS 27 como una nueva versión de Siri con una aplicación dedicada a Siri y funciones de inteligencia de Apple en múltiples aplicaciones, que no veremos en Europa, de momento, pero hay docenas de cambios más pequeños pero importantes.

Números de teléfono duales

Apple dice que podrás cambiar entre dos dispositivos iPhone con el mismo número de teléfono, lo que presumiblemente significa que puedes configurar dos iPhones con un número y luego cambiar entre ellos según sea necesario. Podría funcionar de manera similar a cómo un iPhone y un Apple Watch pueden compartir el mismo número de teléfono.

Compartir números entre dos iPhones puede requerir soporte del operador.

Dos cámaras FaceTime

La cámara dual en FaceTime probablemente significa que podrás usar las cámaras frontal y trasera al mismo tiempo durante las llamadas de FaceTime.

AirPlay y AirDrop más rápidos

AirPlay con contenido en el HomePod y el Apple TV es más rápido que antes gracias a las múltiples mejoras del sistema. Las transferencias de AirDrop desde el iPhone a otros dispositivos también son más rápidas, y es más rápido para un iPhone encontrar destinatarios cercanos de AirDrop.

Aplicación de dibujo de mensajes

Hay una aplicación de dibujo en Mensajes donde puedes escribir a mano un mensaje o dibujar una imagen. Utiliza las mismas herramientas de dibujo que están disponibles en la aplicación Notas o al anotar imágenes.

Widgets extra grandes

Hay un nuevo tamaño de widget extra grande que puedes seleccionar en la pantalla de inicio del iPhone. El tamaño extra grande ocupa una página completa de la aplicación y muestra más información de una aplicación.

Caducidad de álbumes compartidos

Ahora puedes configurar un álbum de fotos compartido para que caduque después de un tiempo establecido y que no exista indefinidamente.

Volumen de alarma independiente

El volumen de la alarma se puede controlar por separado del volumen del sistema, al igual que las alertas y los sonidos del sistema. En Ajustes > Sonidos y vibraciones, hay interuptores para hacer coincidir alarmas, temporizadores, alertas y sonidos del sistema con el volumen del tono de llamada o para desacoplarlos. Desactivar la opción de coincidencia permite seleccionar un nivel de volumen preferido para alarmas y sonidos del sistema.

Marckdown en Notas

Ahora puedes copiar y pegar Markdown en la aplicación Notas.

Guardar un fotograma de vídeo

Hay una nueva opción para guardar un fotograma de vídeo como foto en la aplicación Fotos.

Tiempo

La aplicación Tiempo tiene una vista «Destacado» con información a la vista, además de incluir vistas actualizadas por hora y 10 días para la precipitación y la velocidad del viento.

Otras optimizaciones y cambios de iOS 27

Carga de mensajes más rápida en Mail

Eficiencia energética mejorada de Safari

Información mejorada sobre la batería

Desplazamiento más suave en la biblioteca de aplicaciones

Desbloqueo más suave en el iPhone

Nuevas transiciones de AutoMix en Apple Music

Emparejamiento más rápido de accesorios HomeKit

Carga más rápida de la página de inicio en Safari

Lugares visitados más precisos en los mapas

Sincronización de mensajes mejorada en todos los dispositivos

Punto de acceso personal más eficiente energéticamente en dispositivos con chip N1

Los mensajes fallidos intentarán reenviarlos automáticamente

Gestión de energía Bluetooth mejorada

Soporte para cambios de zona horaria

Mejora de la precisión de la insignia no leída en Mail

Estas son solo algunas de las mejoras y cambios que Apple ha introducido en iOS 27.