Qué viene en Apple TV: Lucky

Apple TV ha publicado un tráiler de «Lucky«, una serie protagonizada y producida ejecutivamente por la galardonada actriz Anya Taylor-Joy.
La serie gira en torno a un atraco que salió mal.
«Cuando un robo multimillonario se tuerce, la estafadora Lucky (Taylor-Joy) se ve obligada a huir», dice Apple. «Perseguida tanto por el FBI como por un jefe criminal despiadado, Lucky debe luchar por su vida, y por encontrar una salida».
Los dos primeros episodios se estrenarán el miércoles 15 de julio, y un nuevo episodio seguirá cada miércoles hasta el 19 de agosto.
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