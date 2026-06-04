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Qué viene en Apple TV: Lucky

4 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha publicado un tráiler de «Lucky«, una serie protagonizada y producida ejecutivamente por la galardonada actriz Anya Taylor-Joy.

La serie gira en torno a un atraco que salió mal.

«Cuando un robo multimillonario se tuerce, la estafadora Lucky (Taylor-Joy) se ve obligada a huir», dice Apple. «Perseguida tanto por el FBI como por un jefe criminal despiadado, Lucky debe luchar por su vida, y por encontrar una salida».

Los dos primeros episodios se estrenarán el miércoles 15 de julio, y un nuevo episodio seguirá cada miércoles hasta el 19 de agosto.

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Alf

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