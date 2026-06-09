Apple mejora Genmoji en iOS 27

iOS 27 incluye una experiencia de creación de Genmoji completamente renovada. Hay una interfaz actualizada que admite la descripción de un emoji que deseas crear, con opciones para comenzar con el emoji existente, elegir una imagen de Fotos o seleccionar a una persona.

Después de subir una imagen o usar una frase de texto para crear un Genmoji, hay una interfaz «Describe un cambio» para hacer actualizaciones a lo que ya has creado. Puedes iterar en diseños y cambiar elementos específicos de un Genmoji, ajustando colores y objetos.

El resultado de Genmoji también es más consistente, y Genmoji se parece más a un emoji real con un estilo de dibujos animados en 3D por defecto. También hay una opción para cambiar de estilo, que añade dibujo o boceto.