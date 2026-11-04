iOS 27.3 añade una nueva función «Selfie Sing» en Apple Music que permite a los usuarios grabarse a sí mismos mientras cantan una canción.

Hay una lista de reproducción dedicada a Selfie Sing y una vista de cámara selfie que muestra la letra en la pantalla mientras también graba un vídeo. Apple tiene una descripción de la función:

Hay algunas canciones que todo el mundo se sabe de memoria, las que suenan y de repente toda la sala está cantando. Esta lista de reproducción está cargada de ellos, cada uno listo para convertirse en tu próximo Selfie Sing. Elige tu favorito, graba un selfie Sing, añade efectos de micrófono a tu voz y luego guarda o comparte tu selfie de vídeo con quien quieras. No se requiere nada perfecto, solo tú, la canción y el momento. Ah, y asegúrate de haber actualizado al último iOS antes de empezar.

Después de seleccionar una canción, puedes tocar el icono de la cámara para iniciar un selfie. Al tocar el botón rojo se inicia una grabación y la letra comienza a desplazarse. Cuando una canción está terminada, hay opciones para cambiar el volumen de tu voz o añadir un efecto. Las opciones incluyen Megáfono, Eco, Sala de Conciertos y Estudio. Los vídeos se pueden guardar en la biblioteca de fotos o compartir.