Por qué Apple ha retrasado Siri AI en la UE para iOS 27 y iPadOS 27

Apple ha anunciado Siri AI, una versión completamente nueva de Siri, impulsada por Apple Intelligence. Desafortunadamente, debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA), Apple no podrá ofrecer Siri AI en la Unión Europea con el lanzamiento de iOS 27 y iPadOS 27. En los últimos meses, los reguladores de la UE no aceptaron ninguna de las soluciones propuestas por Apple para llevar la IA de Siri a la UE mientras apoyan de forma segura a otros asistentes virtuales.

«Estamos profundamente decepcionados de que nuestros usuarios de la UE no tengan Siri AI en el iPhone o iPad cuando compartamos nuestros nuevos lanzamientos de software a finales de este año», dice Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple, en un comunicado. «Nuestra esperanza es llevar eventualmente Siri AI a la UE, y continuaremos comprometidos con los reguladores de la UE en un camino a seguir. Sin embargo, su negativa a participar de manera constructiva en soluciones que preserven la privacidad y la seguridad significa que actualmente no tenemos un cronograma para la disponibilidad de Siri AI en iOS y iPadOS en la UE».

Cuando se lancen iOS 27 y iPadOS 27 a finales de este año, los usuarios de la UE no tendrán acceso a Siri AI y sus capacidades avanzadas, incluida la nueva aplicación dedicada para volver a visitar conversaciones, una experiencia ampliada de Inteligencia Visual, herramientas integradas para escribir, modo Siri en Cámara en iOS y otras capacidades de Siri AI anunciadas en WWDC26. Los usuarios de la UE podrán acceder a Siri AI en macOS 27, visionOS 27 y watchOS 27. Los desarrolladores ubicados en la UE no podrán probar o usar las nuevas funciones de Siri AI para sus aplicaciones en iOS y iPadOS.

Siri AI es privada por diseño y está profundamente integrada en las plataformas de Apple utilizando el procesamiento en el dispositivo y la computación en la nube privada, que extiende la privacidad y la seguridad del iPhone a la nube. Sin embargo, bajo la interpretación extrema de los reguladores de la UE de la DMA, Apple tendría que dar a cualquier asistente virtual acceso directo a los datos privados de los usuarios, y la capacidad de controlar directamente otras aplicaciones instaladas, tan pronto como Siri AI esté disponible en la UE, sin las protecciones esenciales necesarias para mantener a los usuarios y sus datos seguros.

Según los reguladores de la UE, la DMA requiere que Apple dé a cualquier sistema de IA acceso casi ilimitado al dispositivo de un usuario, así como la capacidad de actuar sobre ese acceso de forma autónoma sin la visibilidad y el control continuos de un usuario. Eso incluye la capacidad de leer y enviar mensajes, realizar compras, acceder a archivos y ejecutar acciones en cualquier aplicación. Los investigadores de seguridad ya han demostrado que los sistemas de IA pueden ser secuestrados para robar datos personales, como contraseñas y fotos, y para alterar permanentemente archivos y la configuración de la cuenta sin el consentimiento de un usuario. A medida que los sistemas de IA ganan más capacidades, estos riesgos aumentan rápidamente en frecuencia y alcance.

Dados los graves riesgos para los usuarios, Apple diseñó una solución llamada Trusted System Agent, un intermediario que permitiría a los asistentes virtuales acceder de forma segura a las mismas características y capacidades que Siri AI para dispositivos en la UE. Apple también compartió un plan para lanzar Siri AI en la UE mientras se lanza gradualmente esta nueva solución durante un período de 18 meses. La Comisión Europea dijo que no. De hecho, la Comisión Europea no estuvo de acuerdo con ninguna de las propuestas de Apple.

Apple seguirá trabajando para llevar estas características a la Unión Europea de la manera más segura posible. Sin embargo, dados los claros peligros para los usuarios de la UE y la incapacidad de los reguladores para reconocer estos riesgos, actualmente no hay un cronograma para la disponibilidad de Siri AI en la UE en iOS y iPadOS.