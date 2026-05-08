Nuevo agente de productividad de Adobe reinventa la forma de compartir archivos PDF

Durante 30 años, los «archivos adjuntos» han sido el estándar en la comunicación empresarial. Y aunque el trabajo se ha digitalizado, la forma en que compartimos documentos se ha mantenido prácticamente igual. Por eso hoy me alegra compartir contigo novedades de Adobe que definen el próximo estándar para compartir y comprender información gracias a las nuevas capacidades en Acrobat. Todas ellas están impulsadas por un nuevo agente de productividad de Acrobat: una evolución del Asistente de IA de Acrobat que no solo te responde, sino que trabaja para ti.

El nuevo agente de productividad permite a los usuarios mantener conversaciones con archivos PDF, extraer información y crear rápidamente presentaciones, podcasts, blogs y publicaciones en redes sociales a partir de sus documentos

permite a los usuarios en redes sociales a partir de sus documentos El agente de productividad ofrece nuevas funciones para compartir y publicar en PDF Spaces de Acrobat, que convierten archivos estáticos en experiencias interactivas con asistentes de IA personalizados que reflejan el tono y la intención del remitente; ya disponible en Acrobat Express y Acrobat Studio

que convierten archivos estáticos en experiencias interactivas con asistentes de IA personalizados que reflejan el tono y la intención del remitente; ya disponible en Acrobat Express y Acrobat Studio Los mejores creadores y marcas, como VICE News, Kid Cudi, Jessica Yellin y Mindy Weiss, están utilizando las nuevas funciones de uso compartido y publicación de Acrobat para generar una mayor confianza y compromiso con su público.

Nota de prensa (en inglés)