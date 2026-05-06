Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple

Apple pagará 250 millones de dólares por el retraso del nuevo Siri

6 mayo, 20261 Minutos de lectura

Apple pagará 250 millones de dólares para resolver la demanda colectiva que la acusa de publicidad engañosa y competencia desleal después de que las características personalizadas de Siri que promocionaron al lanzar el iPhone 16 se retrasaran.

Apple mostró una versión más inteligente de Apple Intelligence de Siri en la WWDC 2024, seguida deuda campaña de publicidad cuando el iPhone 16 se lanzó en septiembre de 2024.

Cuando Apple retrasó las funciones de Siri con Apple Intelligence en marzo de 2025, retiró sus anuncios, pero ya llevaban varios meses en los medios.

La demanda alega que Apple violó la ley de consumo al engañar a los consumidores sobre la utilidad y el rendimiento reales de Apple Intelligence, y hacer que compraran un dispositivo «con características que no existían o estaban materialmente tergiversadas».

Apple no ha llegado a ser declarada culpable, al haber resuelto la demanda fuera del juzgado y, de paso, minimizar los honorarios legales y el tiempo dedicado a litigios. En diciembre se llegó a un acuerdo de conciliación, pero los términos del acuerdo ya se conocen.

Artículo anterior Cada vez hay menos modelos de Mac disponibles
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple

Apple pide a la Corte Suprema que detenga el caso de Epic Games

5 mayo, 2026
AppleNota de prensa

Resultados del segundo trimestre de Apple

4 mayo, 2026
anunciosApple

Cómo se hizo el anuncio del MacBook Neo

27 abril, 2026
AppleApple TVAppleTV+

Mapas de Apple incorpora una ruta por los circuitos de F1

23 abril, 2026