Apple pagará 250 millones de dólares por el retraso del nuevo Siri

Apple pagará 250 millones de dólares para resolver la demanda colectiva que la acusa de publicidad engañosa y competencia desleal después de que las características personalizadas de Siri que promocionaron al lanzar el iPhone 16 se retrasaran.

Apple mostró una versión más inteligente de Apple Intelligence de Siri en la WWDC 2024, seguida deuda campaña de publicidad cuando el iPhone 16 se lanzó en septiembre de 2024.

Cuando Apple retrasó las funciones de Siri con Apple Intelligence en marzo de 2025, retiró sus anuncios, pero ya llevaban varios meses en los medios.

La demanda alega que Apple violó la ley de consumo al engañar a los consumidores sobre la utilidad y el rendimiento reales de Apple Intelligence, y hacer que compraran un dispositivo «con características que no existían o estaban materialmente tergiversadas».

Apple no ha llegado a ser declarada culpable, al haber resuelto la demanda fuera del juzgado y, de paso, minimizar los honorarios legales y el tiempo dedicado a litigios. En diciembre se llegó a un acuerdo de conciliación, pero los términos del acuerdo ya se conocen.