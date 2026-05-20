Cómo usar el filtrado en Mensajes en iOS 26

Mensajes sigue siendo minoritaria entre los usuarios de dispositivos Apple, acostumbrados a la ubicuidad de WhatsApp. Sin embargo, siendo el canal para recibir SMS, mensajes, FaceTime, etc. es posible que alguna vez te canses de encontrar que el aviso de nuevo mensaje es solo otro anuncio publicitario no deseado. Si tu bandeja de entrada de Mensajes se está llenado de mensajes perdidos y no deseados, aquí te enseñaremos todo lo que tienes que saber para filtrar, informar y bloquear mensajes de spam en iOS 26.

En la WWDC 2025, Apple anunció que incorporaría capacidades mejoradas de filtrado de mensajes a Mensajes. Como prometieron, se lanzaron con iOS 26, en septiembre de 2025.

Las nuevas características están diseñadas para ayudar a manejar el flujo de mensajes de texto que todos recibimos. Así es como se hace.

Cómo filtrar los mensajes de remitentes desconocidos en el iPhone

Abre mensajes Toca el menú de hamburguesa en la esquina superior derecha, que parece tres líneas horizontales Toca Gestionar filtrado Activa la opción Filtrar remitentes desconocidos

Si deseas permitir notificaciones de algunos remitentes desconocidos, puedes tocar Permitir notificaciones.

Para revisar los mensajes, deberás tocar el menú de hamburguesas en la esquina superior derecha de la aplicación Mensajes. Luego, toca en Remitentes desconocidos para ver la lista de remitentes desconocidos.

Cómo hacer que un remitente desconocido sea conocido

Habrá, inevitablemente, momentos en los que tendrás que convertir a un remitente desconocido en uno conocido. Afortunadamente, esto se puede hacer con solo unos pocos toques.

Abre mensajes Toca el menú de hamburguesas en la esquina superior derecha, que parece tres líneas horizontales Toca Remitentes desconocidos Toca el mensaje del remitente y, a continuación, toca Marcar como conocido

También puede agregar el remitente a sus contactos, lo que también los marcará automáticamente como conocidos.

Cómo denunciar spam

Informar de spam a través de Mensajes también es bastante fácil. La mayoría de las veces, el iPhone detectará con precisión si un mensaje es spam y lo moverá a la carpeta de correo no deseado.

Sin embargo, si no lo ha hecho, puedes marcar el mensaje como spam manualmente siguiendo los pasos a continuación.

Abre Mensajes Si no has abierto el mensaje, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda, tocar el icono de la papelera y luego tocar Eliminar e Informar de Spam Si ya has abierto el mensaje, en la parte inferior habrá un botón de «denunciar spam» Alternativamente, puede tocar y mantener un mensaje para aparar una ventana de spam de informe

Cómo recuperar los mensajes enviados a la carpeta de correo no deseado

Ocasionalmente, un mensaje se marcará como spam, incluso cuando no lo es. Así es como puedes recuperar un mensaje enviado por error.

Abrir mensajes Toca el menú de hamburguesa en la esquina superior derecha, que tiene tres líneas horizontales Toca No deseados Toca el mensaje que deseas recuperar Toca Conservar Pulsa Trasladar a la lista de Mensajes Toca el menú de hamburguesa Toca Mensajes

Si los mensajes son una parte importante de su vida, saber cómo lidiar con el spam y los remitentes no deseados hará que siga siendo útil y divertido, en lugar de convertirse en otro sufrimiento que soportar en silencio.