Perplexity lanza un «ordenador personal» para Mac

Perplexity ha lanzado Personal Computer, una expansión de Perplexity Computer que se integra con archivos y aplicaciones locales en un Mac. El ordenador personal se anunció en marzo y estaba disponible en lista de espera, pero se está implementando oficialmente hoy para los suscriptores de Max.

Perplexity Computer salió a principios de este año, y es un «trabajador digital» todo en uno capaz de crear y ejecutar flujos de trabajo completos. Con la actualización de hoy, puede ejecutarse directamente en un Mac con acceso al sistema de archivos y a las aplicaciones nativas. Al presionar ambas teclas de comando en un Mac, se activará el ordenador personal y responderá a los comandos de texto o voz. El ordenador personal puede funcionar en cualquier aplicación Mac, y puede ver las aplicaciones activas y mostrar acciones rápidas automáticamente.

Perplexity dice que el ordenador personal puede ejecutarse en cualquier Mac con macOS 14 Sonoma o posterior, pero la compañía recomienda un Mac mini. Con un Mac mini, el ordenador personal puede funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para el trabajo que requiere una máquina persistente o acceso local seguro a archivos y aplicaciones nativas. Las tareas se pueden iniciar y gestionar desde un iPhone sobre la marcha.

Personal Computer puede hacer cosas como completar cada tarea en una lista de tareas pendientes, ordenar una carpeta de descargas desordenada, comparar archivos locales con información en la web y más. Puede crear equipos de agentes en más de 20 modelos para completar tareas. Las acciones del ordenador personal son visibles, por lo que los usuarios pueden intervenir cuando sea necesario. Los archivos se crean en un sandbox seguro, las acciones que realiza el ordenador personal son auditables y reversibles, y hay un interruptor de apagado.