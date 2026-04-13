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Qué viene en Apple TV: Mi hermano el Minotauro

13 abril, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha estrenado el tráiler de «Mi hermano el minotauro», una nueva serie animada de aventuras para niños y familias que se estrenará en todo el mundo el viernes 24 de abril. La serie se centra en temas universales de crecer, sentirse diferente, descubrir a dónde perteneces y celebrar a las personas que realmente te ven y a los lugares que se sienten como en casa.

«Mi hermano el minotauro» es una mezcla de folclore, misterio y aventura sobre un joven minotauro, mitad niño, mitad toro, encontrado y criado en el mundo humano. Con la ayuda de su ferozmente leal hermano humano, recluta a un audaz grupo de amigos para descubrir el misterio de su pasado de minotauro y cumplir su destino, todo mientras lucha contra fuerzas oscuras decididas a verlo fracasar.

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Alf

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