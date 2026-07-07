Apple te avisa cuando las peticiones de IA van a los servidores de Google

Las funciones de generación de imágenes que se encuentran en Apple Creator Studio dependen de los servidores de Google Cloud, pero Apple muestra una adventencia antes de que se envíen indicaciones a la herramienta de IA de terceros.

Apple Intelligence funciona con modelos Apple Foundation que se encuentran en el iPhone y en los servidores de computación en la nube privada de Apple. Esas son características y modelos distintos de las integraciones que utilizan herramientas de IA de terceros como Google Cloud y ChatGPT.

Después de actualizar a la última versión de Apple Creator Studio, los usuarios ven una nueva ventana emergente, ya sea que estén ejecutando iOS 26 o iOS 27. Esa ventana emergente advierte que el mensaje del usuario se enviará a un servidor de Google Cloud.

La advertencia es similar a lo que aparece cuando las consultas de los usuarios se enviaran a ChatGPT en versiones anteriores de Apple Intelligence.

Para ser perfectamente claro: esto no forma parte de Apple Intelligence o Apple Foundation Models.

Modelos de la Fundación Apple, no Google

Ya ha habido cierta confusión en torno a esta nueva advertencia y el trabajo de Apple con Google para implementar la tecnología Gemini en los nuevos modelos de la Fundación Apple. Los modelos de Fundación Apple y las actualizaciones resultantes de Apple Intelligence y Siri AI no utilizan ningún servicio de Google, Google Search, Gemini Assistant o marcos de Google.

Los modelos de Apple Foundation en el dispositivo y en los servidores Private Cloud Compute de Apple son tecnología de Apple hasta el final. Sí, los nuevos modelos se construyeron con modelos y servidores Gemini Frontier en la fundación, pero nada de Google queda en los modelos de envío.

Apple está trabajando para llevar sus modelos de base de Apple más potentes a los servidores de Google con GPU Nvidia, pero a través de Private Cloud Compute. Los servidores de Google que Apple utiliza para Private Cloud Compute son totalmente de Apple, al igual que los servidores de iCloud cuando utilizan AWS.

Cuando vas a generar una forma o imagen en Pages, Freeform o cualquier otra aplicación de Apple Creator Studio que tenga estas características, estarás usando Google Cloud. Los usuarios tienen la capacidad de aceptar la advertencia cada vez, o configurarla para que siempre la acepte.

Los únicos datos que se envían son el texto que has escrito en el mensaje o imagen enviada para editar. E incluso entonces, al igual que con la asociación de OpenAI, Google no puede entrenar sus modelos usando las indicaciones enviadas o retener datos de la interacción.