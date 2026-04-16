Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
MacSoftware

Google lanza una aplicación nativa de Gemini para Mac

16 abril, 20261 Minutos de lectura

Google trae Gemini al Mac con una nueva aplicación nativa de macOS que está disponible a partir de hoy. Gemini para Mac se puede activar con un atajo de teclado, y tiene herramientas integradas para generar imágenes, analizar lo que hay en su pantalla, revisar archivos y más.

Gemini es el último de los tres principales servicios de IA en tener una aplicación dedicada para Mac, porque OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude) han tenido aplicaciones para Mac durante bastante tiempo.

Artículo anterior Qué viene en Apple TV: Incondicional
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Mac

DaVinci Resolve 21 añade herramientas de edición de fotos y búsqueda de IA

16 abril, 2026
Mac

Cronos: the new dawn para Mac

13 abril, 2026
AdobeSoftware

Adobe presenta novedades en Adobe Illustrator

10 abril, 2026
Mac

El MacBook Neo puede ejecutar Parallels

16 marzo, 2026