Google trae Gemini al Mac con una nueva aplicación nativa de macOS que está disponible a partir de hoy. Gemini para Mac se puede activar con un atajo de teclado, y tiene herramientas integradas para generar imágenes, analizar lo que hay en su pantalla, revisar archivos y más.
Gemini es el último de los tres principales servicios de IA en tener una aplicación dedicada para Mac, porque OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude) han tenido aplicaciones para Mac durante bastante tiempo.
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Google lanza una aplicación nativa de Gemini para Mac
Alf16 abril, 20261 Minutos de lectura
Google trae Gemini al Mac con una nueva aplicación nativa de macOS que está disponible a partir de hoy. Gemini para Mac se puede activar con un atajo de teclado, y tiene herramientas integradas para generar imágenes, analizar lo que hay en su pantalla, revisar archivos y más.
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