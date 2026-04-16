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Qué viene en Apple TV: Incondicional

16 abril, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha publicado el tráiler de «Incondicional», un thriller de ocho episodios que hará su debut mundial en Apple TV con los dos primeros episodios el viernes 8 de mayo de 2026, seguido de un nuevo episodio todos los viernes hasta el 19 de junio.

«Incondicional» sigue unas vacaciones madre-hija convertidas en pesadilla cuando Gali (Ronn), de 23 años, es arrestada por contrabando de drogas en Moscú. Su madre, Orna (Chamami), se niega a aceptar los cargos, pero su lucha por la libertad de Gali la arrastra a una red mortal de crimen y corrupción.

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