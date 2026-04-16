Qué viene en Apple TV: Incondicional

Apple TV ha publicado el tráiler de «Incondicional», un thriller de ocho episodios que hará su debut mundial en Apple TV con los dos primeros episodios el viernes 8 de mayo de 2026, seguido de un nuevo episodio todos los viernes hasta el 19 de junio.

«Incondicional» sigue unas vacaciones madre-hija convertidas en pesadilla cuando Gali (Ronn), de 23 años, es arrestada por contrabando de drogas en Moscú. Su madre, Orna (Chamami), se niega a aceptar los cargos, pero su lucha por la libertad de Gali la arrastra a una red mortal de crimen y corrupción.

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