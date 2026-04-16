DaVinci Resolve 21 añade herramientas de edición de fotos y búsqueda de IA

Blackmagic Design ha anunciado una importante actualización de su software profesional de edición de vídeo y corrección de color, DaVinci Resolve, que incluye una nueva página de fotos que tiene como objetivo agilizar el retoque y recorte de imágenes.

DaVinci Resolve 21 amplía el conjunto de herramientas de gradación de color de la aplicación a la fotografía fija por primera vez, lo que significa que los fotógrafos ahora pueden aplicar la corrección de color principal, curvas, calificadores, ventanas de potencia y ediciones basadas en nodos a las imágenes fijas, con cambios en la resolución de origen original. Una vista adicional de LightBox muestra álbumes completos con calificaciones aplicadas, y las cámaras Sony o Canon se pueden atar para la captura directa en álbumes.

La beta pública de DaVinci Resolve 21 ya está disponible para su descarga gratuita desde el sitio web de Blackmagic Design