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Cronos: the new dawn para Mac

13 abril, 20261 Minutos de lectura

Bloober Team ha anunciado que la versión para Mac de Cronos: The New Dawn llegará el 28 de abril.

Cronos: The New Dawn es un juego de terror de supervivencia de 2025. Fue lanzado para Linux, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows y Xbox Series X/S en septiembre de 2025.

Necesitarás un Mac con un procesador Apple Silicon para jugar. La versión de macOS ofrecerá soporte para tecnologías de Apple como MetalFX Upscaling y ray tracing, ofreciendo el mejor rendimiento y efectos visuales impresionantes para los jugadores de Mac.

El modo de buceo temporal recientemente añadido (modo fácil) estará disponible al lanzarse en Mac, para que los jugadores puedan disfrutar del juego en cualquiera de las tres dificultades disponibles.

El 28 de abril, puede obtener la Edición Estándar de 59,99 USD con un 30% de descuento y la Edición Deluxe de 69,99 $ con un 35 % de descuento.

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Alf

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