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El cifrado de extremo a extremo de Gmail Workspace llega a iOS

13 abril, 20261 Minutos de lectura

Google ha ampliado el cifrado de extremo a extremo de Gmail para los usuarios de Workspace a iOS y Android, lo que permite a los usuarios móviles redactar y leer mensajes cifrados de forma nativa dentro de la aplicación Gmail por primera vez.

Según la actualización de Workspace de Google, los usuarios ya no necesitan descargar aplicaciones adicionales o usar portales de correo separados para manejar el correo electrónico cifrado en el móvil, y la experiencia ahora está integrada directamente en la aplicación de Gmail existente en ambas plataformas.

Google dice que los mensajes cifrados se pueden enviar a cualquier destinatario, independientemente de su proveedor de correo electrónico. Si el destinatario utiliza Gmail, el mensaje llega como un hilo de correo electrónico estándar. Si utilizan un proveedor diferente, pueden leer y responder a través de una interfaz de navegador segura sin necesidad de instalar nada.

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Alf

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