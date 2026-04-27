Anuncios de Apple: Escucha tu cuerpo

Apple ha publicado un nuevo anuncio sobre el tándem iPhone y Apple Watch, destacando las ventajas de salud que ofrecen al trabajar juntos.

Titulado simplemente «Salud con iPhone + Apple Watch», el anuncio de medio minuto se centra en una mujer que espera en la fila de un café y comienza a recibir consejos no solicitados de salud y estado físico de otras personas en la cola, así como de residentes locales, conductores y transeúntes, e incluso mascotas acompañantes.

Una notificación de Apple Watch sobre su nueva tendencia de cardio fitness corta la cacofonía, y posteriormente mira en la aplicación Salud en el iPhone para enterarse de que su cardio fitness está por encima de la media. «Escucha a tu cuerpo. No a todo el mundo», dice el eslogan en pantalla, mientras toma su café y sigue con su día.







