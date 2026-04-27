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iOS

Cómo hacer que Siri lea los mensajes en CarPlay de Apple

27 abril, 20261 Minutos de lectura

Si tienes CarPlay configurado para trabajar con Siri, puedes permitir que el asistente digital personal de Apple anuncie mensajes en iPhones con iOS 15 y versiones posteriores.

Para permitir que Siri anuncie los mensajes de texto entrantes en CarPlay, en el iPhone visita Ajustes > Apple Intelligence y Siri.

A continuación, activa «Anunciar notificaciones». Dentro de eso, puedes personalizar qué aplicaciones anuncian mensajes, incluida la aplicación Mensajes.

Asegúrate de que «Anunciar nuevos mensajes» esté habilitado para la aplicación Mensajes, WhatsApp, Telegram (aunque a nosotros no nos funciona con esta app). También puedes activar/desactivar Anunciar mensajes directamente en CarPlay tocando Anunciar cuando Siri lee un nuevo mensaje.

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Alf

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