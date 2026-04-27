Qué viene en Apple TV: Star city

Apple TV ha estrenado el tráiler de «Star City», el nuevo drama de carreras espaciales que expande el mundo de «Para toda la humanidad» (For All Mankind), de los galardonados creadores Ben Nedivi, Matt Wolpert y Ronald D. Moore. La audaz serie de historia alternativa de ocho episodios debutará en todo el mundo en Apple TV con dos episodios el viernes 29 de mayo, seguido de un nuevo episodio cada viernes hasta el 10 de julio.

«Star City» es un thriller que nos lleva de vuelta al momento clave en el recuento de la historia alternativa de la carrera espacial, cuando la Unión Soviética se convirtió en la primera nación en poner a un hombre en la luna. Pero esta vez, exploramos la historia desde detrás del Telón de Acero, mostrando las vidas de los cosmonautas, los ingenieros y los oficiales de inteligencia incrustados entre ellos en el programa espacial soviético, y los riesgos que todos asumieron para impulsar a la humanidad hacia adelante.