Un documento de Studio Display XDR revela un nuevo sistema de color y una futura función de calibración

El libro blanco de la tecnología Studio Display XDR recientemente publicado por Apple revela dos tecnologías de pantalla notables: una próxima función de calibración completa y un nuevo modelo de medición de color llamado Apple CMF 2026.

Según el documento, una futura actualización de macOS introducirá la calibración completa, una función que permite a los usuarios recalibrar las características clave de la pantalla utilizando equipos de medición profesionales. Apple dice que la calibración completa ajustará el punto blanco, las coordenadas de color primario, la luminancia y la respuesta gamma de la pantalla cuando se usa con un espectrorradiómetro compatible. La función no está disponible en el momento del lanzamiento.

La funcionalidad está dirigida a flujos de trabajo de color profesionales, lo que permite que la pantalla se recalibre a nivel de hardware para mantener la precisión a lo largo del tiempo o combinar con entornos de producción específicos. Apple actualmente envía cada Studio Display XDR con calibración de fábrica, junto con un conjunto de preajustes de referencia diseñados para estándares de color comunes.

El libro blanco también presenta Apple CMF 2026, un nuevo sistema que Apple desarrolló para mejorar la forma en que se miden y calibran las pantallas. La mayor parte de la calibración de la pantalla hoy en día se basa en las funciones de coincidencia de color CIE 1931, un modelo creado hace casi un siglo para representar cómo los humanos perciben el color.

Apple dice que el CMF 2026 de Apple aborda las limitaciones en el modelo CIE 1931 que pueden hacer que las pantallas se vean ligeramente diferentes incluso cuando están calibradas según el mismo estándar. Según la compañía, el nuevo sistema mejora la consistencia visual al coincidir más de cerca cómo los colores realmente aparecen para el ojo humano.

Cada Studio Display XDR se calibra individualmente con Apple CMF 2026 en la fábrica. Sin embargo, Apple sigue dando soporte al sistema tradicional CIE 1931 a través de sus ajustes preestablecidos de referencia para mantener la compatibilidad con los flujos de trabajo profesionales existentes.

Apple dice que también está trabajando con la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) para ayudar a desarrollar un estándar de la industria más amplio basado en esta investigación, con el objetivo de mejorar la consistencia del color en las pantallas de diferentes fabricantes. La Studio Display XDR es la primera pantalla de Apple compatible con Apple CMF 2026.