Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
anunciosAppleApple TVAppleTV+

Anuncios de Apple: Tim Cook promociona la F1

11 marzo, 20261 Minutos de lectura

El CEO de Apple, Tim Cook, ha compartido un breve vídeo promocional en las redes sociales destacando el nuevo papel de Apple como el hogar de la Fórmula Uno en Estados Unidos.

El clip tiene lugar alrededor de Apple Park y muestra a Cook conduciendo un pequeño buggy del campus a lo largo de la carretera de circunvalación antes de detenerse junto al piloto holandés Max Verstappen. La escena se desarrolla como una parada en boxes de Fórmula 1, con el buggy deteniéndose en un área improvisada etiquetada como «Tim Box Box Box», una referencia a la frase de radio utilizada por los equipos de F1 para llamar a los pilotos a los boxes.

Durante la parada, se desarrolla una rápida secuencia de cambios de neumáticos, parodiando la coreografía de alta velocidad de los verdaderos equipos de boxes de Fórmula 1. Después de la breve parada, Cook acelera lejos del pit box.

Artículo anterior Simulador de vuelo 'X-Plane 12' para aprovechar Nvidia CloudXR 6 en visionOS 26.4
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Margo tiene problemas de dinero

10 marzo, 2026
Apple

Shazam de Apple ya disponible en ChatGPT

10 marzo, 2026
Apple

Apple añade tres ejecutivos a la página de dirección

9 marzo, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Twisted Yoga

6 marzo, 2026