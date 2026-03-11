Anuncios de Apple: Tim Cook promociona la F1

El CEO de Apple, Tim Cook, ha compartido un breve vídeo promocional en las redes sociales destacando el nuevo papel de Apple como el hogar de la Fórmula Uno en Estados Unidos.

El clip tiene lugar alrededor de Apple Park y muestra a Cook conduciendo un pequeño buggy del campus a lo largo de la carretera de circunvalación antes de detenerse junto al piloto holandés Max Verstappen. La escena se desarrolla como una parada en boxes de Fórmula 1, con el buggy deteniéndose en un área improvisada etiquetada como «Tim Box Box Box», una referencia a la frase de radio utilizada por los equipos de F1 para llamar a los pilotos a los boxes.

Durante la parada, se desarrolla una rápida secuencia de cambios de neumáticos, parodiando la coreografía de alta velocidad de los verdaderos equipos de boxes de Fórmula 1. Después de la breve parada, Cook acelera lejos del pit box.