Por qué sigue enviándose publicidad por email

En un ecosistema digital saturado de notificaciones y redes sociales, el correo electrónico sigue siendo uno de los canales de comunicación más efectivos y rentables para las empresas. Lejos de quedarse obsoleto, el email marketing ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta de precisión: permite hablar con la persona correcta, en el momento adecuado y con el mensaje justo.

En este artículo vamos a repasar las principales ventajas de las campañas de email, profundizaremos en las técnicas de segmentación de email que marcan la diferencia entre un correo ignorado y uno que genera conversiones, y terminaremos con una guía práctica sobre el marco legal y las fuentes legítimas para construir tu lista de suscriptores.

Ventajas de las campañas de email marketing

¿Por qué seguir apostando por el correo electrónico cuando existen tantas otras plataformas? Fácil: porque ningún otro canal reúne, en un solo lugar, un alcance tan masivo, a un coste tan reducido y con una capacidad de personalización tan elevada. Estas son sus principales ventajas:

Retorno de la inversión (ROI) excepcional

El email marketing genera de media entre 36 y 42 euros por cada euro invertido, según estudios del sector. Es el canal digital con mayor ROI, por encima de las redes sociales o el SEM. Su bajo coste de envío y la posibilidad de automatizar campañas explican este rendimiento.

Comunicación directa y personalizada

A diferencia de una publicación en redes sociales —que compite con decenas de contenidos en el feed de cada usuario—, un correo electrónico llega directamente al buzón de entrada. Esto garantiza una visibilidad mucho mayor y permite personalizar el mensaje a nivel individual: nombre, historial de compras, localización geográfica, preferencias declaradas…

Propiedad de la lista

Las plataformas sociales pueden cambiar su algoritmo o cerrar cuentas sin previo aviso. Tu lista de suscriptores, en cambio, es un activo propio. Nadie puede quitártela. Esta independencia es un valor estratégico de primer orden para cualquier negocio.

Medición precisa y en tiempo real

Cada campaña de email genera datos analizables de inmediato: tasa de apertura, clics en enlaces, bajas, conversiones, ingresos directos… Esta granularidad facilita la toma de decisiones y la optimización continua de los mensajes.

Automatización y escalabilidad

Con las herramientas actuales es posible diseñar flujos automatizados —bienvenida, recuperación de carrito abandonado, reactivación de usuarios inactivos, seguimiento post-compra— que funcionan de forma autónoma, 24 horas al día, sin intervención humana.

Segmentación y relevancia del mensaje

Quizás la ventaja más poderosa: la capacidad de enviar el mensaje correcto a la persona adecuada. Una campaña genérica enviada a toda la base de datos obtiene resultados mediocres; una campaña segmentada, en cambio, puede multiplicar por dos o tres las tasas de apertura y conversión. Profundizamos en este punto a continuación.

El email no es un megáfono para hablar a todos igual. Es una conversación privada que, bien ejecutada, genera confianza y lealtad a largo plazo.

Segmentación de email: cómo enviar el mensaje correcto

La segmentación consiste en dividir la lista de suscriptores en grupos más pequeños con características o comportamientos similares, para enviar a cada uno el contenido que mejor se adapta a su situación. No es una técnica avanzada reservada a grandes empresas: cualquier negocio con una lista de correo puede —y debe— segmentar.

¿Por qué segmentar?

Enviar el mismo correo a toda la lista es el error más frecuente en email marketing. Sus consecuencias son claras: tasas de apertura bajas, alta tasa de bajas y, en el peor caso, marcar los envíos como spam. La segmentación resuelve este problema al garantizar que cada suscriptor recibe únicamente contenido que le es relevante.

Tipos de segmentación

Segmentación demográfica

Divide la lista en función de datos personales básicos: edad, sexo, ubicación geográfica, idioma o nivel de ingresos. Es el punto de partida para la mayoría de las empresas. Por ejemplo, una cadena de tiendas puede enviar ofertas locales solo a los suscriptores de cada ciudad.

Segmentación psicográfica

Va más allá de los datos demográficos y agrupa a los usuarios por intereses, valores, estilo de vida u opiniones. Suele obtenerse mediante encuestas, formularios de preferencias o el análisis del comportamiento de navegación. Una marca de viajes puede segmentar entre viajeros de aventura y viajeros de lujo, por ejemplo.

Segmentación por comportamiento

Es la más poderosa y se basa en las acciones que el usuario ha realizado: qué páginas ha visitado, qué productos ha comprado, si ha abierto los últimos correos, con qué frecuencia compra, etc. Este tipo de segmentación permite enviar mensajes hiperpersonalizados en momentos de alta intención de compra.

Usuarios que han visitado una página de producto pero no han comprado.

Clientes que llevan más de 90 días sin realizar ninguna compra.

Suscriptores que han abierto los últimos 5 correos consecutivos.

Compradores de una categoría específica (por ejemplo, electrónica).

Segmentación por ciclo de vida del cliente

Cada suscriptor se encuentra en una etapa diferente de su relación con la marca: es un nuevo lead, un cliente reciente, un comprador recurrente o un usuario inactivo. Adaptar el mensaje a cada etapa mejora la experiencia y optimiza las conversiones.

Segmentación por origen de captación

Saber de dónde procede cada suscriptor —formulario web, descarga de contenido, evento presencial, tienda física…— permite adaptar el tono y las expectativas del primer contacto y los mensajes posteriores.

Cómo implementar la segmentación paso a paso

Paso 1: Define tus objetivos

Antes de segmentar, pregúntate qué quieres conseguir con cada grupo. ¿Recuperar clientes inactivos? ¿Impulsar la venta cruzada? ¿Dar la bienvenida a nuevos suscriptores? El objetivo dictará la lógica de segmentación y el contenido del correo.

Paso 2: Recoge los datos necesarios

Revisa qué información tienes ya disponible en tu CRM, plataforma de email o tienda online. Complementa con formularios de preferencias, encuestas breves o datos de comportamiento web. No necesitas datos perfectos para empezar; puedes ir añadiendo capas de sofisticación con el tiempo.

Paso 3: Crea los segmentos en tu plataforma de email

Herramientas como Mailchimp y otras permiten crear listas dinámicas o etiquetas basadas en reglas automáticas. Un suscriptor puede pertenecer a varios segmentos simultáneamente y puede moverse de uno a otro según su comportamiento.

Paso 4: Diseña el contenido para cada segmento

El mensaje, el asunto, el tono y la oferta deben adaptarse a cada grupo. No es necesario crear campañas completamente distintas; en muchos casos basta con personalizar el asunto, el bloque de apertura o el llamado a la acción (CTA o Call to Action).

Paso 5: Mide y optimiza

Analiza las métricas de cada segmento por separado: tasa de apertura, de clic (CTR), de conversión y de bajas. Compara los resultados con tus campañas no segmentadas anteriores y realiza pruebas A/B dentro de cada grupo para mejorar continuamente.

Un correo relevante para el 20% de tu lista generará más valor que un correo genérico enviado al 100%. Empieza por los segmentos con mayor impacto potencial y ve ampliando la estrategia de forma gradual.

Marco legal y fuentes legítimas para hacer crecer la lista

Construir una lista de email no consiste en acumular direcciones de cualquier manera. La legislación vigente en la Unión Europea —y por extensión en España— establece reglas claras que todo remitente debe conocer y respetar.

El marco legal: RGPD y LSSI

Dos normas son las referencias fundamentales para el email marketing en España y la UE:

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, 2016/679): Establece que el tratamiento de datos personales —incluida la dirección de correo electrónico— requiere una base jurídica válida. En el contexto del email marketing, la más habitual es el consentimiento explícito, libre, informado y específico del suscriptor.

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI-CE): Prohíbe el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico sin el consentimiento previo del destinatario, salvo que exista una relación contractual previa y el envío se refiera a productos o servicios similares a los contratados.

Los requisitos prácticos que toda empresa debe cumplir son:

Obtener el consentimiento de forma activa (casilla no premarcada).

Informar al suscriptor sobre quién trata sus datos, con qué finalidad y durante cuánto tiempo.

Ofrecer siempre la opción de darse de baja de forma sencilla en cada correo.

Mantener un registro del consentimiento que pueda demostrarse ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en caso de inspección.

No comprar, alquilar ni usar listas de terceros sin las debidas garantías de consentimiento.

Fuentes legítimas para obtener nuevos suscriptores

Construir una lista de calidad lleva tiempo, pero los suscriptores captados de forma orgánica y consentida generan tasas de apertura muy superiores a cualquier lista comprada. Estas son las fuentes más efectivas:

Formularios de suscripción en la web

La fuente principal para la mayoría de los negocios. Puede estar en la página de inicio, en el blog, en la página de contacto o como ventana emergente (pop-up). El valor de la propuesta —qué recibe el usuario a cambio de suscribirse— es clave para aumentar la tasa de conversión.

Lead magnets u ofrecer recursos descargables

Ofrecer un contenido de valor gratuito —una guía, una plantilla, un webinar, un descuento de bienvenida— a cambio de la dirección de correo es una de las tácticas de captación más eficaces. El lead magnet debe ser relevante para el público objetivo y directamente relacionado con los contenidos que recibirá después.

Proceso de compra o registro en la tienda

Los clientes que ya han comprado pueden ser invitados a suscribirse a la newsletter durante el proceso de pago o en el correo de confirmación del pedido, siempre con una casilla de consentimiento independiente y no marcada por defecto.

Redes sociales y publicidad de captación

Los formularios de generación de leads en Facebook, Instagram o LinkedIn permiten captar suscriptores directamente desde las plataformas sociales. Deben incluir también la solicitud explícita de consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales.

Eventos y ferias presenciales

En entornos físicos es posible recoger correos mediante formularios en papel o digitales, siempre que el interesado dé su consentimiento explícito. Es recomendable confirmar la suscripción mediante un correo de doble opt-in posterior.

Doble opt-in: la mejor práctica

El doble opt-in consiste en enviar al nuevo suscriptor un correo de confirmación en el que debe hacer clic para validar su dirección y ratificar su consentimiento. Aunque reduce ligeramente el número de altas, garantiza que la lista está compuesta por personas genuinamente interesadas, lo que se traduce en métricas mucho mejores y en una mayor protección legal.

Recordatorio legal: Nunca compres listas de correo. Además de infringir el RGPD y la LSSI, dañarás la reputación de tu dominio, incrementarás los rebotes y el spam, y te arriesgarás a sanciones económicas. Una lista pequeña pero de calidad supera siempre a una lista grande pero poco comprometida.

Conclusión

De lo que estás cansado es de los correos genéricos (spam) que recibes sobre cosas que no te interesan. Pero correos electrónicos bien segmentados en muchas ocasiones puedes encontrarlos oportunos y acertados, ya que te acercan a una solución que habías detectado que necesitabas.

El email marketing bien ejecutado es una de las inversiones más rentables que puede realizar una empresa en su estrategia digital. Sus ventajas —ROI excepcional, comunicación directa, propiedad de los datos y posibilidad de automatización— lo convierten en un canal imprescindible para cualquier negocio que quiera crecer de forma sostenible.

La segmentación es el elemento que transforma una campaña ordinaria en una campaña extraordinaria. Dividir la lista según datos demográficos, comportamiento o ciclo de vida del cliente permite enviar mensajes relevantes que el receptor abre, lee y, sobre todo, con los que actúa.

Por último, construir la lista dentro del marco legal —con consentimiento explícito, información transparente y fuentes legítimas— no es solo una obligación normativa: es también la base de una relación de confianza a largo plazo con los suscriptores, que se traduce directamente en mejores resultados de negocio.