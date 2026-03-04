Studio Display XDR de Apple es compatible con imágenes médicas DICOM

El nuevo Studio Display XDR está diseñado para todo tipo de trabajo profesional, y es excepcionalmente adecuado para su uso en el campo médico.

El Studio Display XDR admite preajustes de imágenes médicas DICOM y un calibrador de imágenes médicas para que pueda utilizarse para la radiología de diagnóstico.

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) es el estándar internacional para el almacenamiento, transmisión, visualización e impresión de imágenes médicas y datos relacionados (como tomografías, resonancias o rayos X). Facilita la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes proveedores, integrando escáneres, servidores y estaciones de trabajo.

Los radiólogos podrán ver imágenes directamente en el Studio Display XDR sin la necesidad de usar una pantalla de imágenes médicas de un solo propósito.

Hay una opción de cambio de modo de visualización para la transición de un modo de visualización estándar a un modo de visualización de radiología. El precio del Studio Display XDR comienza en 3.499€, y es más asequible que muchos monitores de imágenes médicas especializados.

Apple dice que el calibrador de imágenes médicas que creó para el Studio Display XDR está pendiente de la aprobación de la FDA y debería estar disponible pronto en los Estados Unidos.

El Studio Display XDR también cuenta con una retroiluminación mini-LED con 2.304 zonas de atenuación local, 2000 nits de brillo HDR máximo, una relación de contraste de 1.000.000:1, una frecuencia de actualización de 120 Hz y precisión de color avanzada.