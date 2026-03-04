Las cajas de los nuevos Studio Display de Apple están diseñadas para caber en el cubo de reciclaje

Como parte de sus esfuerzos ambientales, Apple dice que sus nuevas cajas Studio Display y Studio Display XDR cuentan con un diseño plegable.

Apple dice que las cajas se pueden dividir en piezas más pequeñas que caben en la mayoría de los contenedores de reciclaje:

Studio Display ha sido diseñado para reducir su impacto ambiental. El soporte está hecho con aluminio 100% reciclado. La pantalla de vidrio estándar contiene un 80 por ciento de vidrio reciclado. La caja está hecha 100% a base de fibra, y ha sido ampliamente rediseñada para su colapsabilidad, lo que le permite dividirse en piezas más pequeñas que cabrán en la mayoría de los contenedores de reciclaje domésticos.

Apple también dice que ambos nuevos modelos de Studio Display contienen un 80 % de vidrio reciclado, que se describe como algo en lo que «Apple es pionera». Esto se aplica a los modelos con vidrio estándar, no al vidrio antirreflectante mejorado con nanotextura.