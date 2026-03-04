Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Mac

Las cajas de los nuevos Studio Display de Apple están diseñadas para caber en el cubo de reciclaje

4 marzo, 20261 Minutos de lectura

Como parte de sus esfuerzos ambientales, Apple dice que sus nuevas cajas Studio Display y Studio Display XDR cuentan con un diseño plegable.

Apple dice que las cajas se pueden dividir en piezas más pequeñas que caben en la mayoría de los contenedores de reciclaje:

Studio Display ha sido diseñado para reducir su impacto ambiental. El soporte está hecho con aluminio 100% reciclado. La pantalla de vidrio estándar contiene un 80 por ciento de vidrio reciclado. La caja está hecha 100% a base de fibra, y ha sido ampliamente rediseñada para su colapsabilidad, lo que le permite dividirse en piezas más pequeñas que cabrán en la mayoría de los contenedores de reciclaje domésticos.

Apple también dice que ambos nuevos modelos de Studio Display contienen un 80 % de vidrio reciclado, que se describe como algo en lo que «Apple es pionera». Esto se aplica a los modelos con vidrio estándar, no al vidrio antirreflectante mejorado con nanotextura.

Artículo anterior Antes de comprar uno de los nuevos monitores de Apple, lee esto
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Mac

Studio Display XDR de Apple es compatible con imágenes médicas DICOM

4 marzo, 2026
Mac

Antes de comprar uno de los nuevos monitores de Apple, lee esto

4 marzo, 2026
Mac

Apple anuncia el MacBook Neo

4 marzo, 2026
MacMac M5

Apple presenta el M5 Pro y el M5 Max

3 marzo, 2026