Nuevas herramientas de IA en Photoshop y Firefly

En Adobe MAX, compartimos cómo la IA conversacional se está convirtiendo en una parte integral de las herramientas creativas de Adobe, ayudando a los creadores a trabajar de forma más intuitiva y con menos fricciones. Hoy, ampliamos el poder de la IA conversacional con nuevas capacidades para editar tus fotos con solo describir lo que deseas con el nuevo Asistente de IA de Photoshop. Además, añadimos nuevas y potentes herramientas de IA en el Editor de imágenes Firefly.

Las innovaciones de hoy se basan en nuestra visión de llevar la IA conversacional a todas las personas allí donde trabajen y creen, a través de nuestras aplicaciones, incluidos los asistentes de IA de Acrobat, Adobe Express y ahora Adobe Photoshop, junto con plataformas de chat de terceros como ChatGPT de OpenAI y Microsoft 365.

El asistente de IA de Photoshop ya está disponible en versión beta pública

La versión beta pública del asistente de IA de Photoshop en la web y en dispositivos móviles ya está disponible, lo que empodera a los creadores de todos los niveles, desde estudiantes hasta ilustradores, especialistas en marketing y más, para crear con confianza, claridad y rapidez.

Usar el asistente de IA en Photoshop es tan sencillo como describir los cambios que deseas realizar, como eliminar distracciones, cambiar fondos, perfeccionar la iluminación o ajustar el color. Puedes elegir que el asistente de IA aplique los cambios automáticamente o que te guíe paso a paso para que aprendas sobre la marcha. En la app de Photoshop, puedes usar tu voz para solicitar los cambios que deseas ver, lo que hace que editar sobre la marcha sea muy sencillo.

En Photoshop web, también encontrarás una nueva función llamada AI Markup (beta pública), impulsada por el Asistente de IA, que está disponible dentro de la Barra de tareas contextual. Con AI Markup, puedes dibujar directamente sobre tu imagen y añadir indicaciones para controlar exactamente dónde se producen los cambios. Por ejemplo, puedes marcar una zona de una imagen y, a continuación, escribir una indicación para añadir flores o montañas. En cuestión de segundos, Photoshop generará resultados sorprendentes.

Empieza a explorar hoy mismo el asistente de IA en Photoshop:

Convierte una foto de tus vacaciones en un recuerdo épico: elimina personas u objetos no deseados, cambia los colores y modifica la iluminación con solo describir lo que deseas.

elimina personas u objetos no deseados, cambia los colores y modifica la iluminación con solo describir lo que deseas. Haz que tu retrato destaque: obtén instrucciones paso a paso sobre cómo añadir un brillo suave, realzar los colores, refinar la iluminación o transformar el fondo con sencillos prompts.

obtén instrucciones paso a paso sobre cómo añadir un brillo suave, realzar los colores, refinar la iluminación o transformar el fondo con sencillos prompts. Convierte tu imagen en la portada perfecta para tu lista de reproducción de viaje: ilumina los colores, mejora las imágenes y recorta tu foto como si fuera la portada de un álbum, simplemente describiendo el ambiente que deseas.

Crea con mayor precisión y control en el editor de imágenes Firefly

Adobe Firefly, el estudio creativo de IA todo en uno, permite editar imágenes de forma rápida y sencilla con solo un prompt. Con sus últimas actualizaciones, el editor de imágenes Firefly reúne potentes herramientas en un espacio de trabajo simplificado, para que puedas dar forma rápidamente a la composición, el estilo y los detalles en imágenes generadas por IA o cargadas.

A partir de hoy, el editor de imágenes Firefly incluye:

Relleno generativo: añade, sustituye o perfecciona elementos con resultados que tienen en cuenta el contexto.

añade, sustituye o perfecciona elementos con resultados que tienen en cuenta el contexto. Eliminación Generativa: elimina rápidamente los objetos no deseados.

elimina rápidamente los objetos no deseados. Ampliación generativa: adapta las imágenes a nuevos tamaños y proporciones de aspecto sin problemas.

adapta las imágenes a nuevos tamaños y proporciones de aspecto sin problemas. Aumento de escala generativa: aumenta la resolución y mejora la nitidez de los detalles.

aumenta la resolución y mejora la nitidez de los detalles. Eliminación del fondo: aísla los sujetos con un solo clic.

Con Firefly, puedes crear eligiendo entre más de 25 modelos de IA líderes, incluidos los modelos de Adobe de uso comercial seguro, Nano Banana 2 de Google, Image Generation de OpenAI, Gen-4.5 de Runway y Flux.2 [pro] de Black Forest Labs, y pasar después a la edición sin interrumpir tu flujo creativo.

Experimenta sin límites con generaciones ilimitadas

Ahora puedes profundizar aún más en tu exploración creativa con generaciones ilimitadas en Adobe Firefly y al usar el Asistente de IA en Adobe Photoshop web y móvil.

Hasta el 9 de abril, los suscriptores de pago de Photoshop en web y móvil disfrutan de generaciones ilimitadas al usar el Asistente de IA. Si usas la versión gratuita de Photoshop en web y móvil, puedes empezar con 20 generaciones gratuitas.

Las nuevas capacidades de edición de imágenes de Adobe Firefly están disponibles hoy en todo el mundo en el editor de imágenes de Firefly y los clientes de Firefly ya pueden acceder actualmente a generaciones ilimitadas.

Empieza hoy a explorar el Asistente de IA en Photoshop web y móvil (iOS, Android) y Adobe Firefly, y descubre lo intuitivo y divertido que es dar vida a tus ideas más rápido, con más control y confianza creativa.