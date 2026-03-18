Una colección de fondos de pantalla de Lil’ Finder

James Thomson, desarrollador de PCalc y otras excelentes aplicaciones envió estas imágenes a Stephen Hackett (de 512 pixels) con permiso para compartirlas.

Todas son 5K, así que están listas para funcionar en cualquier monitor. Puedes descargarlas desde aquí

¿Quién es Lil’ Finder Guy?

¡Es la pequeña sensación viral del mundo Apple del momento! «Lil Finder Guy» es un personaje antropomórfico basado en el icono de la app Finder, que lleva en los Mac desde 1984 — básicamente ese icono con cara y cuerpo.

Apareció por primera vez en contenido promocional del MacBook Neo, el nuevo portátil económico de Apple, en un vídeo de TikTok y en un livestream llamado «Matcha Break with MacBook Neo». En ese stream se le veía trabajando en un escritorio de madera en miniatura con un MacBook Neo pequeñito y una bebida de té matcha.