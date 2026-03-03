Cómo optimizar el almacenamiento de Apple Music en el iPhone

Como suscriptor de Apple Music, puedes descargar canciones, listas de reproducción y álbumes del catálogo de Apple Music a tu iPhone o iPad para escucharlos sin conexión, pero esto puede consumir gradualmente el espacio de almacenamiento de tu dispositivo.

Afortunadamente, la aplicación Música incluye una práctica función que puede activarse automáticamente cada vez que el espacio de almacenamiento de tu dispositivo se agote, y elimina automáticamente las canciones que no has reproducido durante un tiempo para liberar espacio para las nuevas.

Se llama Almacenamiento Optimizado, y así es como puedes habilitarlo.

Abre la aplicación Ajustes en el iPhone o iPad. Desplázate hacia abajo hasta la lista de aplicaciones y selecciona Música. Comprueba que tienes activada la opción Sincronizar biblioteca (si no, no aparecerán las opciones). En Descargas, pulsa Optimizar almacenamiento. Cambia el interruptor de optimizar almacenamiento a la posición «encendido» para que se muestre verde. Elige una cantidad mínima de almacenamiento que deseas conservar para la música antes de que las canciones descargadas comiencen a eliminarse del dispositivo.

También puedes monitorear el espacio de almacenamiento desactivando las descargas automáticas y asegurándote de descargar nuevas canciones manualmente cuando sea necesario. También hay una opción para eliminar las canciones descargadas una por una de la aplicación Apple Music si prefieres que Apple no descargue las canciones automáticamente.