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El teclado del MacBook Neo se puede reemplazar individualmente

16 marzo, 20261 Minutos de lectura

Apple ha publicado el manual de reparación del MacBook Neo, y revela algunas novedades en reparabilidad: el teclado se puede reemplazar individualmente.

Durante muchos años, reemplazar el teclado en un MacBook ha requerido reemplazar toda la carcasa superior, que se refiere a la mitad superior de la carcasa de aluminio que rodea el teclado. Por ejemplo, el último MacBook Air tiene una parte de «tapa superior con teclado», y los últimos modelos de MacBook Pro tienen una pieza de «tapa superior con batería y teclado».

Para el MacBook Neo, hay piezas separadas de tecladoteclado con Touch ID carcasa superior, y Apple muestra cómo reemplazar el teclado individualmente. Si bien todavía hay más de 40 tornillos involucrados para reemplazar el teclado por sí solo, el proceso es mucho más fácil que reemplazar una carcasa superior completa, lo que requiere mucho desmontaje.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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