Tienes una carta de Tim

Para celebrar los cincuenta años de Apple, Tim Cook, CEO de Apple, ha publicado una carta. Aunque está bien leerla, no esperes frases categóricas o párrafos memorables. Ni creas que la citarás ante tus amistades para intentar explicar qué es Apple o cómo ve el mercado. Para eso la referencia sigue siendo la misma.

Hace cincuenta años, en un pequeño garaje, nació una gran idea. Apple se fundó con la sencilla premisa de que la tecnología debía ser personal, y esa creencia, radical en su momento, lo cambió todo.

El 1 de abril, Apple cumple 50 años. Hemos pasado cinco décadas redefiniendo lo que es posible y poniendo potentes herramientas en las manos de la gente, del primer ordenador de Apple al Mac, del iPod al iPhone, del iPad al Apple Watch y los AirPods, así como los servicios que usamos a diario, incluidos el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. En cada logro nos ha guiado la misma idea: que el mundo avanza gracias a las personas que piensan diferente.

Porque el progreso siempre comienza con alguien, un inventor o una científica, una escritora o un estudiante, que imagina algo mejor, una idea nueva, un camino distinto. Ese espíritu es el que ha guiado a Apple desde sus inicios. Pero no solo nos pertenece a nosotros.

Cada innovación que traemos al mundo es solo el principio de una historia. Los capítulos más significativos los escribís quienes usáis nuestra tecnología para trabajar, aprender, soñar y descubrir. Habéis logrado avances y emprendido negocios. Habéis animado a vuestros seres queridos en el hospital e inmortalizado los primeros pasos de vuestros hijos. Habéis corrido maratones, escrito libros y retomado amistades. Habéis seguido vuestra curiosidad, encontrado una nueva canción favorita y compartido las historias que nos unen.

En vuestras manos, las herramientas que diseñamos mejoran muchas vidas y, a veces, hasta las salvan. Y lo que nos motiva es precisamente eso, no lo que puede hacer la tecnología, sino todo lo que podemos hacer con ella.

En Apple nos centramos más en construir el mañana que en recordar el ayer. Pero no podíamos dejar pasar este hito sin dar las gracias a los millones de personas que han convertido a Apple en lo que es hoy: a nuestros increíbles equipos de todo el mundo, a nuestra comunidad de desarrolladores y a cada cliente que nos ha acompañado en el camino. Vuestras ideas inspiran nuestro trabajo. Vuestra confianza nos impulsa a mejorar. Vuestras historias nos recuerdan todo lo que podemos conseguir cuando pensamos diferente.

Nos habéis enseñado que las personas que están lo suficientemente locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que en realidad lo cambian.

Esto va por quienes abrazan la locura.

Por quienes no encajan.

Por quienes se rebelan.

Por quienes desafían las normas.

Por las piezas redondas en huecos cuadrados.

Por quienes piensan diferente.

Esto va por ti.

El original está aquí