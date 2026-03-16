El MacBook Neo puede ejecutar Parallels

Por si acaso la versatilidad del MacBook Neo no ha quedado suficientemente establecida, Parallels ha confirmado que su aplicación de escritorio funciona en el MacBook Neo. Sin embargo, la compañía ha advertido que solo ha completado las pruebas básicas de usabilidad; se necesitan más pruebas para confirmar qué sistemas operativos se pueden virtualizar.

También sabemos que Rosetta 2, la capa de emulación x86 de Apple para aplicaciones Mac heredadas, también funciona en el MacBook Neo. Rosetta 2 e hipervisores (dispositivos y software host de máquinas virtuales) como Desktop Parallels utilizan tecnologías subyacentes similares.

Lógicamente, el uso de Parallels será recomendable para usos puntuales.Si eres de los que viven en un «Excel», usando fórmulas complejas, el MacBook Neo, para usar Parallels no es lo que necesitas.