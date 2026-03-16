Apple presenta los AirPods Max 2

Apple ha anunciado los AirPods Max 2, que aportan una cancelación activa de ruido (ANC) aún mejor, una calidad de sonido elevada y características inteligentes al icónico diseño sobre la oreja. Impulsado por H2, características como Audio Adaptativo, Conciencia de Conversación, Aislamiento de Voz y Traducción en Vivo llegan a los AirPods Max por primera vez.

Los nuevos AirPods Max también desbloquean posibilidades creativas para podcasters, músicos y creadores de contenido, con características útiles como la grabación de audio con calidad de estudio y el control remoto de la cámara.

Los AirPods Max 2 estarán disponibles para ordenar a partir del 25 de marzo en medianoche, luz de las estrellas, naranja, púrpura y azul, con disponibilidad a partir de principios del próximo mes.

La cancelación activa de ruido mejora aún más

Gracias a H2 y nuevos algoritmos de audio computacionales, los AirPods Max 2 ofrecen un ANC que es hasta 1,5 veces más efectivo que la generación anterior. Esto reduce aún más el ruido, como los motores de los aviones o los trenes de cercanías, para que los usuarios puedan sumergirse completamente en la música, el trabajo o las llamadas telefónicas.

Con un nuevo algoritmo de procesamiento de señales digitales optimizado para H2 y la matriz de micrófonos en los AirPods Max, la transparencia suena aún más natural para que los usuarios puedan estar al tanto de su entorno y de los que los rodean.

Experiencia auditiva de la más alta fidelidad

Los AirPods Max 2 cuentan con un nuevo amplificador de alto rango dinámico para un audio aún más limpio mientras mantiene la increíble firma de sonido de los AirPods Max. El contenido de audio espacial suena mejor que nunca, con una mejor localización de los instrumentos, una respuesta de graves más precisa y consistente, y medios y agudos de sonido más natural.

Para un audio de la más alta calidad en música, películas y juegos, los nuevos AirPods Max admiten audio de 24 bits y 48 kHz sin pérdidas cuando se conectan con el cable USB-C incluido. El audio sin pérdidas y el audio de latencia ultrabaja permiten a los creadores de música utilizar plenamente los AirPods Max en todo su flujo de trabajo profesional en Logic Pro y otras aplicaciones de creación de música. Usando el cable USB-C, los AirPods Max son los únicos auriculares que permiten a los músicos crear y mezclar audio espacial personalizado con seguimiento de la cabeza.1

La reducción de la latencia de audio inalámbrico también hace que los juegos sean aún mejores. Para aquellos que usan AirPods Max 2 y juegan en modo de juego, los juegos de iOS, macOS y iPadOS se sienten aún más receptivos e inmersivos.

Las funciones inteligentes se suen a los AirPods Max

H2 marca el anor una serie de características que hacen que los AirPods Max 2 sean aún más inteligentes y convenientes.

Adaptive Audio ajusta los niveles de ANC y Transparencia en respuesta al entorno automáticamente para optimizar la experiencia de audio.2

La conciencia de la conversación ayuda a reducir el volumen de contenido y a reducir el ruido de fondo cuando un usuario comienza a hablar con alguien cercano.2

La traducción en directo, con tecnología de Apple Intelligence,3 ayuda a los usuarios a comunicarse en persona entre idiomas.4

El aislamiento de voz utiliza audio computacional avanzado alimentado por H2 para priorizar la voz durante las llamadas, mientras bloquea el ruido ambiental.2

Con el control remoto de la cámara, los usuarios pueden capturar contenido a distancia presionando la corona digital para tomar una foto e iniciar o detener la grabación de vídeo mientras usan la aplicación Cámara o aplicaciones de cámara de terceros compatibles en el iPhone o iPad.

La grabación de audio con calidad de estudio permite a entrevistadores, podcasters, cantantes y otros creadores grabar su contenido con audio de mayor calidad y una textura vocal más natural.5

La reducción de sonido fuerte ayuda a los usuarios a evitar la exposición al ruido ambiental fuerte mientras preservan la firma de sonido de lo que están escuchando.

El volumen personalizado ajusta automáticamente la experiencia auditiva de los usuarios en función de sus preferencias a lo largo del tiempo.2

Las interacciones de Siri permiten a los usuarios responder de manera conveniente y privada a los anuncios de Siri simplemente asintiendo con la cabeza que sí o moviendo suavemente la cabeza con la cabeza que no.

Los AirPods Max 2 y el entorno

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para ser neutro en carbono en toda su huella para finales de esta década reduciendo las emisiones de productos de sus tres principales fuentes: materiales, electricidad y transporte. Los AirPods Max 2 están fabricados con 100 % reciclados de elementos de tierras raras en todos los imanes, 100 % de poliéster reciclado en la almohadilla y 100 % de chapado en oro reciclado y soldadura de estaño en todas las placas de circuito impreso diseñadas por Apple. El embalaje de papel es 100 por ciento a base de fibra y se puede reciclar fácilmente.6

Precios y disponibilidad

Los clientes de EE. UU. y más de 30 países y regiones pueden pedir los AirPods Max 2 a partir del miércoles 25 de marzo en apple.com/store y en la aplicación Apple Store. Llegarán a los clientes y estarán en las tiendas Apple Store a partir del próximo mes.

Los AirPods Max 2 comienzan en 549 $ (EE. UU.).

AppleCare ofrece un servicio y soporte excepcionales, con opciones flexibles para los usuarios de Apple. Los clientes pueden elegir AppleCare+ para cubrir sus nuevos auriculares o, en EE. UU., AppleCare One para proteger varios productos en un plan sencillo. Ambos planes incluyen cobertura para accidentes como caídas y derrames, protección contra robos y pérdidas en productos elegibles, servicio de reemplazo de baterías y soporte 24/7 de los expertos de Apple. Para obtener más información, visite apple.com/applecare.

Los nuevos suscriptores pueden obtener Apple Music gratis durante tres meses con la compra de AirPods Max 2. Consulte apple.com/promo para obtener más información.