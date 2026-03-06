Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Mac

Descarga los fondos de escritorio del MacBook Neo

6 marzo, 20261 Minutos de lectura

Ya te hemos contado el pequeño secreto que incluyen los fondos del MacBook Neo. Pero ademas puedes descargarlos para usarlos, aunque no tengas un Neo.

Los nuevos y coloridos fondos de pantalla de Apple diseñados para el portátil se incluyen en la actualización de macOS 26.3.1.

MacBook Neo está disponible en acabados Blush, Citrus, Indigo y Silver, y hay un fondo de pantalla de Mac disponible para cada uno, con enlaces de descarga a continuación:

La Guía del usuario de Mac de Apple explica cómo cambiar el fondo de pantalla de un Mac.

