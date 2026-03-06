Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Twisted Yoga

6 marzo, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha anunciado una nueva serie documental en tres partes titulada «Twisted Yoga», que se estrenará en todo el mundo el 13 de marzo de 2026.

«Twisted Yoga» explora las experiencias de jóvenes estudiantes de yoga de todo el mundo que inicialmente se sintieron atraídos por la práctica antigua en busca de paz interior y propósito. Se involucraron con una red internacional de estudios de yoga dirigidos por el solitario «gurú» rumano Gregorian Bivolaru, que se especializaba en rituales tántricos.

Artículo anterior Qué viene en AppleTV: Vicios ocultos (T2)
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TVAppleTV+

Qué viene en AppleTV: Vicios ocultos (T2)

6 marzo, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en AppleTV: Wonder Pets en la ciudad (T2)

6 marzo, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Para toda la humanidad (T5)

25 febrero, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Mujeres imperfectas

24 febrero, 2026