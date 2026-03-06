Qué viene en Apple TV: Twisted Yoga

Apple TV ha anunciado una nueva serie documental en tres partes titulada «Twisted Yoga», que se estrenará en todo el mundo el 13 de marzo de 2026.

«Twisted Yoga» explora las experiencias de jóvenes estudiantes de yoga de todo el mundo que inicialmente se sintieron atraídos por la práctica antigua en busca de paz interior y propósito. Se involucraron con una red internacional de estudios de yoga dirigidos por el solitario «gurú» rumano Gregorian Bivolaru, que se especializaba en rituales tántricos.