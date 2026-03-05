Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Tahoe 26

Cómo reconstruir las bibliotecas de Mail en macOS Tahoe

5 marzo, 20261 Minutos de lectura

Después de actualizar el sistema operativo de tu Mac, por ejemplo a macOS Tahoe 26.3, puedes descubrir que faltan algunos (o muchos) correos electrónicos. Eso se soluciona reconstruyendo el buzón. Sigue leyendo para saber cómo:

  • Abre la aplicación Mail.
  • En la barra superior de menús, selecciona Buzón.
  • Al final del menú encontrarás la opción Reconstruir.

Ten en cuenta que cuando vuelves a crear buzones para cuentas IMAP o Exchange, los mensajes y archivos adjuntos almacenados en tu Mac se borran y luego se descargan de nuevo desde el servidor de correo de tu Mac. El buzón aparecerá vacío hasta que se complete la descarga.

