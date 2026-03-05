Cómo reconstruir las bibliotecas de Mail en macOS Tahoe

Después de actualizar el sistema operativo de tu Mac, por ejemplo a macOS Tahoe 26.3, puedes descubrir que faltan algunos (o muchos) correos electrónicos. Eso se soluciona reconstruyendo el buzón. Sigue leyendo para saber cómo:

Abre la aplicación Mail.

En la barra superior de menús, selecciona Buzón.

Al final del menú encontrarás la opción Reconstruir.

Ten en cuenta que cuando vuelves a crear buzones para cuentas IMAP o Exchange, los mensajes y archivos adjuntos almacenados en tu Mac se borran y luego se descargan de nuevo desde el servidor de correo de tu Mac. El buzón aparecerá vacío hasta que se complete la descarga.