Cómo reconstruir las bibliotecas de Mail en macOS Tahoe

Después de actualizar el sistema operativo de tu Mac, por ejemplo a macOS Tahoe 26.3, puedes descubrir que faltan algunos (o muchos) correos electrónicos. Eso se soluciona reconstruyendo el buzón. Sigue leyendo para saber cómo:
- Abre la aplicación Mail.
- En la barra superior de menús, selecciona Buzón.
- Al final del menú encontrarás la opción Reconstruir.
Ten en cuenta que cuando vuelves a crear buzones para cuentas IMAP o Exchange, los mensajes y archivos adjuntos almacenados en tu Mac se borran y luego se descargan de nuevo desde el servidor de correo de tu Mac. El buzón aparecerá vacío hasta que se complete la descarga.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.