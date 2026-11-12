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Apple anuncia Swift Student Challenge 2027

12 noviembre, 20261 Minutos de lectura

Apple ha anunciado el Swift Student Challenge para 2027. Las presentaciones se aceptarán del 8 de febrero al 28 de febrero de 2027.

El desafío permite a los estudiantes unirse a una comunidad mundial de desarrolladores que utilizan Swift, el mismo lenguaje de programación utilizado por los profesionales, para crear la próxima ola de aplicaciones innovadoras, dice Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones Mundiales con Desarrolladores de Apple. Apple dice que aquí están las cosas clave a tener en cuenta:

  • No se necesita experiencia previa. El desafío está abierto a estudiantes de todos los niveles que cumplan con los requisitos de elegibilidad.
  • La entrada al Desafío es gratuita, todo lo que necesitas es acceso a un Mac o iPad con Xcode o Swift Playground.
  • El Playground puede ser sobre cualquier tema. Las mejores ideas de aplicaciones vienen de temas o experiencias que te apasionan.
  • El Playground de la app debe ser experimentado en 3 minutos o menos.
  • Swift Student Challenge es una gran oportunidad para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y creen algo grandioso.
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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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