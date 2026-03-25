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Añadir control de volumen al reproductor de la pantalla de bloqueo del iPhone

25 marzo, 20261 Minutos de lectura

La pantalla de bloqueo de tu iPhone tiene controles de reproducción de medios integrados que aparecen cada vez que se reproduce música, un podcast u otro audio. Lo que quizás no sepas es que esos controles también pueden incluir un control deslizante de volumen que permite ajustarlo sin tener que desbloquear el iPhone o usar los botones físicos.

Originalmente, Apple incluía un control deslizante de volumen en el reproductor multimedia de la pantalla de bloqueo por defecto, pero eliminó silenciosamente la función en iOS 16. Finalmente regresó como opción en iOS 18.2, pero Apple decidió enterrarlo en la configuración de Accesibilidad, donde es fácil no verlo. La configuración todavía está disponible en iOS 26, y es fácil de activar.

Así es como se hace:

  • Abre Ajustes en tu iPhone.
  • Pulsa Accesibilidad.
  • En «Audición», pulsa Audio y efectos visuales.
  • Activa el interruptor junto a Mostrar siempre el control de volumen.
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Alf

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