YouTube en Apple Vision Pro

Ya hay aplicación oficial de YouTube en el Apple Vision Pro, que permite ver vídeos en una pantalla del tamaño de un cine con entornos visionOS inmersivos.

Todos los vídeos en YouTube están disponibles en la nueva aplicación independiente visionOS, incluidos vídeos estándar, vídeos de 180°, vídeos de 360° y YouTube Shorts. Y en el nuevo Apple Vision Pro con el chip M5, incluso puedes ver vídeos de YouTube en 8K.

Los usuarios de Apple Vision Pro pueden acceder a sus suscripciones de YouTube, listas de reproducción, historial de visualización y más.