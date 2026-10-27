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iPadiPad mini

Anuncio del nuevo iPad mini

27 octubre, 20261 Minutos de lectura

Apple ha lanzado un anuncio para promocionar el nuevo iPad mini, incluido un guiño (lo decimos nosotros) a lo carísimo que es ;-).

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Alf

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